Kediye çarpmamak için manevra yapınca devrildi - Son Dakika

H.G. idaresindeki 78 AT 233 plakalı Renault marka otomobil, yola fırlayan kediye çarpmamak için direksiyonu kırdığı anda orta refüje çarparak devrildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü kendi imkanları ile otomobilden çıktı. Trafik polislerinin incelemesinin ardından otomobil çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. - KARABÜK

Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi g.t memeye sahip bir kadın için o kadar kolay ki