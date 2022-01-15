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Kediye çarpmamak için manevra yaptı, bariyerlere vurdu: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Kediye çarpmamak için manevra yaptı, bariyerlere vurdu: 1 ölü, 3 yaralı

15.01.2022 09:07

Karaman'da hafif ticari aracın sürücüsü Merve Cingöz, bir anda yola çıkan kediye çarpmamak için manevra yaptı. Bariyerlere çarpan araçtaki Mediha Barçın yaşamını yitirirken 1'i çocuk 3 kişi de yaralandı. Merve Cingöz, ağır yaralanan oğlu ambulanstan indirilirken sinir krizi geçirdi.

Saat 21.15 sıralarında Karaman Konya karayolu 8'inci kilometrede iddiaya göre hafif ticari araç ile Konya'daki bir hastaneden dönen Merve Cingöz, aniden yola fırlayan kediye çarpmamak için manevra yaptı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 3'Ü YARALANDI

Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği araç, refüjdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Merve Cingöz ile araçta bulunan oğlu Ege Barçın (6) Mediha Barçın ve Emine Çay (53) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde kalbi duran sürücü Merve'nin oğlu Ege Barçın ve Mediha Barçın ile Merve Cingöz ve Emine Çay Çağrılan, sağlık ekiplerince Karaman eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mediha Barçın burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Son dakika! Kediye çarpmamak için manevra yapıp bariyerlere vurdu: 1 ölü, 3 yaralı

OĞLUNU GÖRÜNCE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ege Barçın ise müdahalenin ardından yeninden hayata döndürülerek yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Oğluyla aynı ambulansla hastaneye gelen anne Merve Cingöz, oğlu Ege Barçın ambulanstan indirilirken sinir krizi geçirdi. Yakınlarının teselli etmeye çalıştığı Merve Cingöz "Anne kedi çıktı önümüze" diyerek gözyaşları döktü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Karaman, Tragger, Ege, Ölü, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kediye çarpmamak için manevra yaptı, bariyerlere vurdu: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kediye çarpmamak için manevra yaptı, bariyerlere vurdu: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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