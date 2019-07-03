Kediye çarpmamak için takla attı: 1 yaralı
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:00 Kaynak: İHA
'nın Karaköprü
ilçesinde önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Karaköprü istikametinde seyir halinde bulunan Adnan Y. yönetimindeki 63 M 1274 plakalı otomobil sürücüsü önüne çıkan kediye çarpmamak aniden manevra yapmak zorunda kalınca otomobilin hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazada yaralanan Adnan Y. olay yerine giden ambulansla Harran Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda çeşitli kırıklar meydana geldiği tespit edilen sürücü tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
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