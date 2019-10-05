Son Dakika Haberleri: Kediye havuzda işkence etti, gözaltına alındı
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Kediye havuzda işkence etti, gözaltına alındı

26 dakika önce

Kediye havuzda işkence etti, gözaltına alındıABD (DHA) ? ABD'de bir sitenin havuzuna attığı kediye dakikalarca işkence eden adam güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilerek gözaltına alındı.

Kediye havuzda işkence etti, gözaltına alındı

ABD (DHA) ? ABD'de bir sitenin havuzuna attığı kediye dakikalarca işkence eden adam güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilerek gözaltına alındı.

Olay ABD'nin Houston kentinde bir sitede meydana geldi. Güvenlik kamerasınca kaydedilen olayda 22 yaşındaki Javonte Darion Alexander adlı adamın bir kediyi havuza attığı, dışarı çıkmaya çalışan kediye vurarak onu birçok kez havuzun ortasına fırlattığı görülüyor. Görüntüleri izleyen bir site sakininin videoyu polise teslim etmesi sonrası Alexander'ın gözaltına alındığı belirtildi.

Polis merkezince yayınlanan görüntüleri paylaşan yerel medya, adamın 'hayvanlara işkence' suçlaması ile hakim karşısına çıkarılacağını yazdı.

Kediye havuzda işkence etti, gözaltına alındı

Amerika Birleşik Devletleri, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 03:26 Kaynak: DHA
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