Son Dakika Haberleri: Kediye havuzda işkence etti, gözaltına alındı
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Kediye havuzda işkence etti, gözaltına alındı

1 saat önce

ABD'de bir sitenin havuzuna attığı kediye dakikalarca işkence eden adam güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilerek gözaltına alındı.

Kediye havuzda işkence etti, gözaltına alındı, System.String[]
ABD'de bir sitenin havuzuna attığı kediye dakikalarca işkence eden adam güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilerek gözaltına alındı.

Olay ABD'nin Houston kentinde bir sitede meydana geldi. Güvenlik kamerasınca kaydedilen olayda 22 yaşındaki Javonte Darion Alexander adlı adamın bir kediyi havuza attığı, dışarı çıkmaya çalışan kediye vurarak onu birçok kez havuzun ortasına fırlattığı görülüyor. Görüntüleri izleyen bir site sakininin videoyu polise teslim etmesi sonrası Alexander'ın gözaltına alındığı belirtildi.
Polis merkezince yayınlanan görüntüleri paylaşan yerel medya, adamın 'hayvanlara işkence' suçlaması ile hakim karşısına çıkarılacağını yazdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kedinin adam tarafından havuza atılması

Havuzdan çıkmaya çalışan kediye vurulması

Polis tarafından adamın arabadan çıkartılması

Adamın polis merkezine sokulması ve işlem yapılması


Amerika Birleşik Devletleri, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 04:01 Kaynak: DHA
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