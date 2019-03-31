Son Dakika Haberleri: Kediye Özel 'Sepetli Asansör'

Kediye Özel 'Sepetli Asansör'

1 saat önce

Sahibinin sokakta gezen kediyi sepetle ile birinci kattaki evine çıkardığı video, sosyal medyada beğeni topladı.

Kediye Özel 'Sepetli Asansör', System.String[]
Sahibinin sokakta gezen kediyi sepetle ile birinci kattaki evine çıkardığı video, sosyal medyada beğeni topladı.
Sosyal medyada paylaşılan ve çok sayıda beğeni alan videoda, sahibi sokakta gezen kedisini balkondan sarkıttığı sepete oturması için çağırıyor. Sahibini dinleyen kedi, sarkıtılan sepete oturarak sahibinin kendisini yukarı çekmesini bekliyor. Ardından da sahibi tarafından birinci kattaki eve çekiliyor. Balkon masasında da sepetten çıkarak eve doğru yöneliyor. Görüntüler sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı ve paylaşıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:45 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Genci Rencide Ettiği İddiasıyla Gündeme Gelen Mine Koraş Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı Son Dakika! Suriye'de Türk Askerlerine Saldırı: 1 Şehit, 1 Yaralı MHP Lideri Devlet Bahçeli Tek Cümlelik Oy Açıklaması Temel Karamollaoğlu'ndan Çok Sert Tepki: Müşahitlerimiz Katledilmiştir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 13:02:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kediye Özel 'Sepetli Asansör'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]