Kediye Özel 'Sepetli Asansör'

Sahibinin sokakta gezen kediyi sepetle ile birinci kattaki evine çıkardığı video, sosyal medyada beğeni topladı.

Sahibinin sokakta gezen kediyi sepetle ile birinci kattaki evine çıkardığı video, sosyal medyada beğeni topladı.

Sosyal medyada paylaşılan ve çok sayıda beğeni alan videoda, sahibi sokakta gezen kedisini balkondan sarkıttığı sepete oturması için çağırıyor. Sahibini dinleyen kedi, sarkıtılan sepete oturarak sahibinin kendisini yukarı çekmesini bekliyor. Ardından da sahibi tarafından birinci kattaki eve çekiliyor. Balkon masasında da sepetten çıkarak eve doğru yöneliyor. Görüntüler sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı ve paylaşıldı.

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