Kediye saldıran köpek dehşeti yaşattı

ESNAFIN TEKMELERİNE RAĞMEN KEDİYİ BIRAKMAYAN KÖPEĞİN SALDIRISI KAMERADA

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, sahiplerince gezdirilen tasmalı 2 köpekten Alman kurdu cinsi köpek, kaldırımda yatan ve esnafın baktığı sokak kedisine saldırdı. Vatandaşların köpeğin ağzından kurtardığı kedinin ayakları kırılırken, o anlar bir işyerini güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Olay, geçen salı günü, Değirmenönü Mahallesi'nde yaşandı. İsimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi, ellerinde tasmalarıyla tuttuğu biri Alman kurdu diğeri pitbull cinsi köpeklerini caddede gezintiye çıkardı. Kaldırımda yürüyen Alman kurdu köpek, esnafın beslediği ve kaldırım kenarında uyuyan sokak kedisine saldırdı. Alman kurdu ağzına aldığı sokak kedisini boğmaya başladı. Bu sırada hayvanları gezdirenler, kediyi köpeğin ağzından almak için müdahale etti ancak başaramadı. Köpek defalarca tekmelenmesine rağmen kediyi bırakmadı. Kaldırımdaki olayı duyan çevredeki esnaf yardıma koşarak kediyi bırakması için köpeği tekmeledi. Esnaftan Ersin Kaya, kediyi kurtarmaya çalışırken, köpeğin ısırması sonucu sağ elinden yaralandı. Yaşanan olay ise, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

KEDİNİN KAÇMA ANI YÜREK SIZLATTI

Köpeğin ağzından kurtarılan sokak kedisinin ön ayakları kırıldı. Yaşadığı korku nedeniyle kimseyi yanına yaklaştırmayan kedinin ayakları kırık ve yaralı halde kaçmaya çalışması yürek sızlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ekipleri çağrıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında köpeğin sahibi, polis merkezine götürüldü. Sokak kedilerine bakıcılık yapan kırtasiye satışı yapan Ersin Kaya, kediyi kurtarmaya çalışırken köpeğin kendi parmağını ısırdığı ardından kediyi bıraktığını belirterek, Ben burada üç ayrı sokak kedisine bakıcılık yapıyorum. Benim işyerime girip çıkarlar, mamayla beslenirler. Olay sırasında mamasını yiyen bir kedi, uyumak için kaldırım kenarına yattı. Bu sırada ben işyerimin içindeyken sesler gelince dışarı çıktım. Bir köpeğin ağzından kediyi görünce dehşete düştüm. Ağızlığı olmadan gezdirilen köpek kediye ağzına almış, öldürmeye çalışıyordu. Hemen müdahale ettim. Köpek benim parmağımı ısırınca kediyi bıraktı. Köpeğin ağzından kanlar akıyordu. Kediyi kurtardık ancak ağır yaralandı. Ön iki ayağı kırılmış, tedavisi için para gerekiyor, aramızda toplayıp tedavi ettireceğiz. Bu tür köpeklerin ağızlıkları olmadan dışarı çıkartılması herkesin can güvenliğini tehlikeye atıyor. Ben kamera görüntülerini izleyince bile dehşete düştüm. O sırada bir çocuk bile yaralanabilirdi. Bu tür kişilerin cezalandırılmasını istiyorum. Köpeğin aşıları da yokmuş, bende aşı tedavisi alıyorum. Baktığım başka bir kedide olayın etkisinden dolayı korktuğu için dışarıya çıkamıyor dedi.