KEDİYE TEKME ATAN OKUL MÜDÜRÜ HAKKINDA SORUŞTURMA - Son Dakika
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KEDİYE TEKME ATAN OKUL MÜDÜRÜ HAKKINDA SORUŞTURMA

24.03.2022 22:23

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde, lisede öğrencilerin okula aldığı kediyi tekmeleyen müdür Nuri B. hakkında soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde, lisede öğrencilerin okula aldığı kediyi tekmeleyen müdür Nuri B. hakkında soruşturma başlatıldı.

Olay, yaklaşık 1,5 ay önce ilçeye bağlı Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, öğrenciler tarafından okula alınan kediyi gören lise müdürü Nuri B., kediyi dışarı çıkardıktan sonra tekmeledi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan, bir kediye yönelik şiddet haberine ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce soruşturma başlatılmış olup konu hassasiyetle takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, sosyal medyaya düşen görüntülerde okul müdürünün kediyi elleriyle binanın dışına çıkardıktan sonra ayağıyla tekmelediği yer aldı. (DHA)

KEDİYE TEKME ATAN OKUL MÜDÜRÜ HAKKINDA SORUŞTURMA
KEDİYE TEKME ATAN OKUL MÜDÜRÜ HAKKINDA SORUŞTURMA

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Kaynak: DHA

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