Kediye yem olmaktan kurtardığı yavru karga yanından ayrılmıyor - Son Dakika

Kediye yem olmaktan kurtardığı yavru karga yanından ayrılmıyor
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Göle köyünde bir çiftlikte bulunan karga kendisini kedilere yem olmaktan kurtaran 55 yaşındaki Tanju Demircan'dan ayrılmıyor.
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Göle köyünde bir çiftlikte bulunan karga kendisini kedilere yem olmaktan kurtaran 55 yaşındaki Tanju Demircan'dan ayrılmıyor.
İstanbul Sarıyer'de bir süre esnaflık yaptıktan sonra emekli olan Tanju Demircan, Çan İlçesine bağlı Göle köyündeki bağ evine gitmek için Sarıyer'den aracıyla yola çıkmak üzereyken aracının yanında yavru bir karga ve kedinin olduğunu fark etti. Demircan, Bitkin halde kedi ve martıdan korunmaya çalışan yavru kargayı aracına aldığını belirterek, " Karganın Kedilere yem olmasına gönlüm razı olmadı. Kargayı Çan ilçesinde Göle köyündeki tarlama getirdim. Tavuk ciğeri ile besledim. Şu an çiftliğinden hiç ayrılmıyor. Adını 'Zagor' koydum. Kendisini ismiyle çağırınca hemen yanıma gelir. Ötmeye başlar. Hayvanda olsa sevildiğini biliyor. Arada yaramazlıkta yapıyor. Küçük eşyalarımı ağzı ile alarak değişik yerlere götürerek saklıyor ama çok sevimli bir kuş. Her gün temiz suda banyo yapmasını çok seviyor. Bende ona her gün havuzuna temiz su koyuyorum ve güzelce duş alıyor. Daha sonra güneşte kurulanıyor" diye konuşan Demircan, "İstanbul'a gittiğimde bir hafta boyunca tarlamdan hiç ayrılmıyor burada kalıyor. Geldiğimde sevinç sesleri çıkararak yanımdan hiç ayrılmıyor" dedi. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 12:51
Kaynak: İHA
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