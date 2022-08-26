İzmir'de sağanak; dere taştı, yollar göle döndü (2) - Son Dakika
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İzmir'de sağanak; dere taştı, yollar göle döndü (2)

26.08.2022 14:19
İzmir'de sağanak; dere taştı, yollar göle döndü (2)

KEDİYİ ÇOCUKLAR KURTARDIYunusemre Deresi'nin taştığı Eskizmir semtinde, mahallelinin besleği kedi, sel sularının arasından çocuklar tarafından kurtarıldı.

KEDİYİ ÇOCUKLAR KURTARDI

Yunusemre Deresi'nin taştığı Eskizmir semtinde, mahallelinin besleği kedi, sel sularının arasından çocuklar tarafından kurtarıldı. Kedinin tedirgin hali, yürekleri sızlattı.

Berber dükkanı işleten Halis Özdemir, her yağmurda aynı şeyi yaşadıklarını belirterek, "Sürekli olarak burayı temizlemek zorunda kalıyoruz. Artık buraya bir çare bulunmasını istiyoruz" dedi.Bu arada mahallelinin beslediği bir kedi, sel sularının arasından çocuklarca kurtarıldı. Kedinin tedirgin hali, görenlerin yüreğini sızlattı.

Davut CAN/İZMİR,


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de sağanak; dere taştı, yollar göle döndü (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de sağanak; dere taştı, yollar göle döndü (2) - Son Dakika
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