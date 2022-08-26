Berber dükkanı işleten Halis Özdemir, her yağmurda aynı şeyi yaşadıklarını belirterek, "Sürekli olarak burayı temizlemek zorunda kalıyoruz. Artık buraya bir çare bulunmasını istiyoruz" dedi.Bu arada mahallelinin beslediği bir kedi, sel sularının arasından çocuklarca kurtarıldı. Kedinin tedirgin hali, görenlerin yüreğini sızlattı.

Kaynak: DHA

kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de sağanak; dere taştı, yollar göle döndü (2) - Son Dakika

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