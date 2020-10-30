Son dakika haberi... Kediyi ezdi arkasına bakmadan yoluna devam etti: O anlar kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi... Kediyi ezdi arkasına bakmadan yoluna devam etti: O anlar kamerada

30.10.2020 09:50

Son dakika haber: Bursa'da yoldan karşıya geçmeye çalışan kediyi ezen dolmuş şoförü durmadan yoluna devam etti.

Bursa'da yoldan karşıya geçmeye çalışan kediyi ezen dolmuş şoförü durmadan yoluna devam etti. Yaralı kedi can çekişerek hayatını kaybetti. Kimsenin müdahale etmediği o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karşıya geçmeye çalışan kediyi yoldan geçen dolmuş sürücüsü aracıyla ezdi. Sonrasında dolmuş sürücüsü durmadan yoluna devam etti. Bir vatandaşın tepkisine rağmen durmayan dolmuş sürücüsü gözden kayboldu. Yaralı kedi ise can çekişerek hayatını kaybetti. O sırada kimsenin yardım etmediği anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

(Binali Battal Aktürk/İHA)

Son dakika haberi... Kediyi ezdi arkasına bakmadan yoluna devam etti: O anlar kamerada
Son dakika haberi... Kediyi ezdi arkasına bakmadan yoluna devam etti: O anlar kamerada
Son dakika haberi... Kediyi ezdi arkasına bakmadan yoluna devam etti: O anlar kamerada
Son dakika haberi... Kediyi ezdi arkasına bakmadan yoluna devam etti: O anlar kamerada
Son dakika haberi... Kediyi ezdi arkasına bakmadan yoluna devam etti: O anlar kamerada
Son dakika haberi... Kediyi ezdi arkasına bakmadan yoluna devam etti: O anlar kamerada
Son dakika haberi... Kediyi ezdi arkasına bakmadan yoluna devam etti: O anlar kamerada
Son dakika haberi... Kediyi ezdi arkasına bakmadan yoluna devam etti: O anlar kamerada
Son dakika haberi... Kediyi ezdi arkasına bakmadan yoluna devam etti: O anlar kamerada
Son dakika haberi... Kediyi ezdi arkasına bakmadan yoluna devam etti: O anlar kamerada

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Kediyi ezdi arkasına bakmadan yoluna devam etti: O anlar kamerada - Son Dakika

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