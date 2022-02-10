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KEDİYİ EZMEMEK İÇİN BARİYERE ÇARPMIŞTI; ARAÇTAKİ OĞLU 27 GÜN SONRA ÖLDÜ - Son Dakika

KEDİYİ EZMEMEK İÇİN BARİYERE ÇARPMIŞTI; ARAÇTAKİ OĞLU 27 GÜN SONRA ÖLDÜ

10.02.2022 16:37

KARAMAN'da, aniden yola çıkan kediyi ezmemek için hafif ticari aracıyla manevra yapıp, bariyerlere çarpan Merve Cingöz'ün (30) kazada yaralanan oğlu Ege Barçın (6), 27 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

KARAMAN'da, aniden yola çıkan kediyi ezmemek için hafif ticari aracıyla manevra yapıp, bariyerlere çarpan Merve Cingöz'ün (30) kazada yaralanan oğlu Ege Barçın (6), 27 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kazada Merve Cingöz'ün eski kayınvalidesi Mediha Barçın (55) da yaşamını yitirmişti.

Merve Cingöz, 14 Ocak'ta, 70 FP 707 plakalı hafif ticari araçla Konya'daki hastaneden Karaman'a dönmek için yola çıktı. Cingöz, Karaman- Konya yolunun 8'inci kilometresinde aniden yola fırlayan kediye çarpmamak için araçla manevra yaptı. Cingöz'ün kontrolünü yitirdiği araç, refüjdeki bariyerlere çarptı ve kendisiyle birlikte araçta bulunan oğlu Ege Barçın, eski kayınvalidesi Mediha Barçın ve Emine Çay (53) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde kalbi duran Ege Barçın ve Mediha Barçın ile Merve Cingöz ve Emine Çay, sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mediha Barçın, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ege Barçın ise müdahalenin ardından yeninden hayata döndürülerek, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Oğluyla aynı ambulansla hastaneye gelen anne Merve Cingöz, Ege ambulanstan indirilirken sinir krizi geçirdi. Yakınlarının teskin etmeye çalıştığı Merve Cingöz, sarıldığı kadına Anne kedi çıktı önümüze diyerek gözyaşı döktü.

Konya'daki hastanede 27 gündür yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren minik Ege, bugün tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Merve Cingöz ve Emine Çay ise kazadan kısa süre sonra tedavilerinin ardından taburcu edildi.

KEDİYİ EZMEMEK İÇİN BARİYERE ÇARPMIŞTI; ARAÇTAKİ OĞLU 27 GÜN SONRA ÖLDÜ
KEDİYİ EZMEMEK İÇİN BARİYERE ÇARPMIŞTI; ARAÇTAKİ OĞLU 27 GÜN SONRA ÖLDÜ
KEDİYİ EZMEMEK İÇİN BARİYERE ÇARPMIŞTI; ARAÇTAKİ OĞLU 27 GÜN SONRA ÖLDÜ
KEDİYİ EZMEMEK İÇİN BARİYERE ÇARPMIŞTI; ARAÇTAKİ OĞLU 27 GÜN SONRA ÖLDÜ
KEDİYİ EZMEMEK İÇİN BARİYERE ÇARPMIŞTI; ARAÇTAKİ OĞLU 27 GÜN SONRA ÖLDÜ
KEDİYİ EZMEMEK İÇİN BARİYERE ÇARPMIŞTI; ARAÇTAKİ OĞLU 27 GÜN SONRA ÖLDÜ

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Tragger, Karaman, Konya, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KEDİYİ EZMEMEK İÇİN BARİYERE ÇARPMIŞTI; ARAÇTAKİ OĞLU 27 GÜN SONRA ÖLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KEDİYİ EZMEMEK İÇİN BARİYERE ÇARPMIŞTI; ARAÇTAKİ OĞLU 27 GÜN SONRA ÖLDÜ - Son Dakika
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