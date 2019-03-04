Son Dakika Haberleri: Kediyi Ezmemek İçin Direksiyonu Kırınca Kaza Yaptı

Kediyi Ezmemek İçin Direksiyonu Kırınca Kaza Yaptı

1 saat önce

Ordu'da önüne çıkan kediyi ezmemek için direksiyonu kıran sürücü kaza yaptı.

Kediyi Ezmemek İçin Direksiyonu Kırınca Kaza Yaptı, System.String[]
Ordu'da önüne çıkan kediyi ezmemek için direksiyonu kıran sürücü kaza yaptı. Kazada yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı. İddiaya göre, Samsun-Ordu karayolunda Ordu istikametine seyreden Mustafa K.'nın önüne kedi çıktı. Kediyi ezmemek için manevra yapan sürücünün kullandığı 52 AE 166 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri intikal etti. Yaralanan sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürülürken, hasar gören araç da çekisi vasıtası ile yoldan kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

(Selim Kuşcu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:41 Kaynak: İHA

Samsun, Ordu, Güncel
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