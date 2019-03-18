Son Dakika Haberleri: Kediyi Ezmemek İçin Fren Yaptı, Otomobil Yan Yattı

Kediyi Ezmemek İçin Fren Yaptı, Otomobil Yan Yattı

34 dakika önce

ŞİŞLİ'de, sürücüsünün, önüne çıkan kediyi ezmemek için fren yaptığı otomobile, arkadan gelen araç çarptı.

Kediyi Ezmemek İçin Fren Yaptı, Otomobil Yan Yattı, System.String[]
ŞİŞLİ'de, sürücüsünün, önüne çıkan kediyi ezmemek için fren yaptığı otomobile, arkadan gelen araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak yan yatan otomobil 20 metre sürüklendi. Otomobil içindeki 4 kişi kazadan yara lamadan kurtuldu.

Olay, Piyalepaşa Bulvarı'nda saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Yanında 3 arkadaşıyla birlikte, Kasımpaşa yönünden Çağlayan yönüne ilerleyen 34 VE 5426 plakalı otomobilin sürücüsü, önüne kedi çıkınca frene bastı. Bu sırada arkadan gelen bir araç otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kediyi ezdikten sonra, kaldırıma çarparak yan döndü. Bu şekilde 20 metre sürüklenen otomobil, refüje çarparak durabildi. Kazayı burunları dahi kanamadan atlatan 4 kişi, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Otomobil, çevreden yardıma koşan vatandaşlarca düzeltildikten sonra yol kenarına çekildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:01 Kaynak: DHA

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