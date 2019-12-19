Kediyi kafasındaki poşetten kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kediyi kafasındaki poşetten kurtardı - Son Dakika

Kediyi kafasındaki poşetten kurtardı

6 saat önce

Kediyi kafasındaki poşetten kurtardıHatay'ın İskenderun ilçesinde Birol Onat, gece yarısı sokakta kafasındaki poşetle çaresiz bekleyen yavru kediyi kurtardı.

Kediyi kafasındaki poşetten kurtardı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Birol Onat, gece yarısı sokakta kafasındaki poşetle çaresiz bekleyen yavru kediyi kurtardı.

Çay Mahallesi Mursaloğlu Lisesi önünde kafasına poşet olan ve hareket edemeyerek yolun ortasında bekleyen kedi, otomobiliyle yoldan geçen Birol Onat'ın dikkatini çekti. Aracını park eden Onat, çaresiz kedinin başındaki poşeti çıkarırken bir yandan da o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Onat'ın kafasındaki poşeti çıkarması üzerine yavru kedi koşarak uzaklaştı.

Kediyi kafasındaki poşetten kurtardı

İskenderun, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı
Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! 4. kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki minik Helin öldü Ailesine kına bırakıp intihar etti: Kanınızla elimi kirletmek istemiyorum

Son Dakika Haberleri
21:50 Göğsüne saplanan tahta parçasıyla hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
21:50 Elazığ'da sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye düştü - Son Dakika
21:50 TBMM Genel Kurulunda tartışma - Son Dakika
21:50 Almanya uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edildi - Son Dakika
21:49 Eskişehir'de işçilerden 'toplu sözleşme' eylemi - Son Dakika
20:10 İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
18:29 Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 21:54:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kediyi kafasındaki poşetten kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]