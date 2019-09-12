Son Dakika Haberleri: Kediyi kemerine bağlayan yolcu otobüsten indirildi
Son Dakika Güncel Haber

Kediyi kemerine bağlayan yolcu otobüsten indirildi

42 dakika önce

Antalya'da ayaklarından kemerine bağladığı kediyle halk otobüsünde yolculuk eden kişi, vatandaşların tepkisi üzerine araçtan indirildi.

Kediyi kemerine bağlayan yolcu otobüsten indirildi, System.String[]

Antalya'da ayaklarından kemerine bağladığı kediyle halk otobüsünde yolculuk eden kişi, vatandaşların tepkisi üzerine araçtan indirildi.


Alınan bilgiye göre, bacaklarından kemerine bağladığı kediyle halk otobüsüne binen bir kişi, diğer yolcuların dikkatini çekti.

Yolcularla kediyi bağlayan kişi arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine, bazı yolcular durumu polise bildirdi.


Tartışma sırasında otobüsü durduran araç şoförü, kediyle yolculuk etmenin yasak olduğunu belirterek, söz konusu kişiyi araçtan indirdi.

Olaydan haberdar olan Antalya Candost Derneği, kediyi ayaklarından kemerine bağlayan kişi hakkında şikayette bulundu.

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



100 binden fazla aileye 1 milyar lira eğitim desteği verilecek
Yetiştirme yurdundaki vahşette kız çocuğu konuştu: Başını 20 kez zemine vurdum, sebepsiz öldürmek istedim Bakan Kurum: 5 yıl içinde 1,5 milyon konutu yenileyeceğiz Bacaklarını bağladığı kediyi kemerine takıp, otobüse bindi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 16:54:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kediyi kemerine bağlayan yolcu otobüsten indirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]