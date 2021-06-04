Kediyi kovalayan köpeğin ayağına tasmasındaki demir saplandı - Son Dakika

Kediyi kovalayan köpeğin ayağına tasmasındaki demir saplandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir köpeğin ayağına kedi kovaladığı esnada tasmasındaki demir saplandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir köpeğin ayağına kedi kovaladığı esnada tasmasındaki demir saplandı. Köpeğin ayağına saplanan demir, demir kesme makinası ile kesilerek çıkarıldı. Edinilen bilgilere göre olay, Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Türkbahçe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kedi kovalayan köpeğin arka ayağına tasmasındaki demir saplandı. Köpeğinin acı içinde havladığını duyan sahibi Özgür Yeter, acı çeken hayvanı İslahiye'de özel bir veterinerlik kliniği işleten Yusuf Yıldızgil'e götürdü. Yıldızgil de talihsiz köpeği demiri çıkartması için küçük sanayi sitesinde ustalık yapan Barış Kılıç'a götürdü. Usta, demir kesme makinası ile köpeğin ayağında bulunan demiri keserek çıkarttı. Veteriner Yusuf Yıldızgil yaralı köpeği tedavi ederek sahibine teslim etti. - GAZİANTEP

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