Kediyi koydukları bebek tulumunun içinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Kediyi koydukları bebek tulumunun içinden uyuşturucu çıktı

13.04.2023 19:26
Kediyi koydukları bebek tulumunun içinden uyuşturucu çıktı

Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde bir şüpheli, bebek tulumu içine koyduğu ve bebek kıyafetleri giydirdiği kedi ile uyuşturucu taşırken yakalandı.

Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde bir şüpheli, bebek tulumu içine koyduğu ve bebek kıyafetleri giydirdiği kedi ile uyuşturucu taşırken yakalandı.
Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesine bağlı Nijni Tagil kentinde polisler tarafından şüpheli olarak belirlenen bir kadın takibe alındı. Yanında bir çocuk ve elinde de bebek tulumu bulunan kadın kısa bir takibin ardından durduruldu. Polisler tarafından bebek tulumunda yapılan aramada, bebek kıyafetleri giydirilen bir kedi bulundu. Kıyafetlerin arasında ise saklanmış uyuşturucu paketleri bulundu. Gözaltına alınan kadının, bebek tulumu ile dikkat çekmemeye çalıştığı ortaya çıktı. Kadının yanındaki çocuk da korumaya alındı.
"Anne imajı vermeye çalıştı"
Rusya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İrina Volk yaşanan ilginç olayın ardından yaptığı açıklamada, "Şüpheli torbacı kentin kırsal bölgesinde uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı. Zanlı, şüphe uyandırmamak için reşit olmayan bir kız çocuğu ve bebeğiyle yürüyüş yapan anne imajı vermeye çalıştı. Ancak elinde taşıdığı bebek tulumunda kıyafet giydirilmiş bir kedi vardı. Bebek tulumu içerisinde 170 gram uyuşturucu ve dağıtım yapılan 12 yerin adresi bulundu" dedi.
Volk, uyuşturucu satan kadının evinde de uyuşturucu maddelerin bulunduğunu sözlerine ekledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, kadınla bağlantılı olan kişilerin de araştırıldığı öğrenildi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Kediyi koydukları bebek tulumunun içinden uyuşturucu çıktı Kediyi koydukları bebek tulumunun içinden uyuşturucu çıktı Küçükçekmece'de ebeveynlerince tartaklanan bebek korumaya alındı Küçükçekmece'de ebeveynlerince tartaklanan bebek korumaya alındı Küçükçekmece'de anne ve babası tarafından hırpalandığı iddia edilen bebek koruma altına alındı Küçükçekmece'de anne ve babası tarafından hırpalandığı iddia edilen bebek koruma altına alındı

Bebek, Rusya, kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kediyi koydukları bebek tulumunun içinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika


Son Dakika
20:58 Kayserispor cephesinden iddialı sözler: Galatasaray'dan da 3 puan alacağız
20:45 Son Dakika: ABD'den gelen haberler piyasaları salladı! Altından yeni rekor
20:22 Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'den "Fethullah Gülen'le görüştünüz mü?" sorusuna yanıt: Pensilvanya'da temas oldu
19:36 İşte futbol bu! İspanyol basınından Beşiktaş-Atletico Madrid maçına özel ilgi
19:32 CHP listelerinden aday gösterilen Sadullah Ergin'den Ergenekon davalarıyla ilgili eleştirilere yanıt: Soruşturma benim dönemimde açılmadı
18:48 Dev mücadeleye dev oranlar! Trabzonspor-Beşiktaş maçının favorisi herkesi ters köşe yaptı
18:46 20 günde 300 bin takipçi kaybeden Muharrem İnce'nin hesabına bot takipçi yüklendiği ortaya çıktı
18:23 Meclis üyeliğinden istifa etmeden vekil adayı gösterilmiş! Kaftancıoğlu'nun işaret ettiği AK Partili ismin kim olduğu ortaya çıktı
17:30 Babacan, adaylığı tartışma konusu olan Sadullah Ergin hakkında sessizliğini bozdu: Aşmamız gereken ön yargılardan kaynaklanıyor
17:30 Babacan, adaylığı tartışma yaratan Sadullah Ergin hakkında konuştu: Aşmamız gereken ön yargılardan kaynaklanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2023 21:24:44. #1.12#
SON DAKİKA: Kediyi koydukları bebek tulumunun içinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement