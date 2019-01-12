Son Dakika Haberleri: Kediyi Kurtarmak İçin İtfaiye Ekipleri Seferber Oldu

Kediyi Kurtarmak İçin İtfaiye Ekipleri Seferber Oldu

1 saat önce

Kediyi kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber olduMUĞLA - Marmaris'te derede mahsur kalan kediyi Muğla Büyük Şehir Belediyesi'ne bağlı ekipler kurtardı.

Kediyi kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu

MUĞLA - Marmaris'te derede mahsur kalan kediyi Muğla Büyük Şehir Belediyesi'ne bağlı ekipler kurtardı.
Marmaris'in Beldibi Mahallesi'nde derede mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Dereye inen itfaiye eri, kediyi alarak besledi. Kurtarma çalışmalarını izleyen vatandaşlar ekiplere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:44 Kaynak: İHA

Muğla, Marmaris, İtfaiye, Yerel
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