Kediyi kurtarmak için itfaiye seferber oldu - Son Dakika

AYDIN'ın Efeler ilçesinde bir apartmanda kurulu olan inşaat iskelesinin 3'üncü katına çıkan ancak inemeyen kedi, itfaiye ekiplerini çalışmasıyla kurtarıldı. Hasanefendi Mahallesi 1908 Sokak'taki apartmanda tadilat işleri yapılması için kurulan ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle çalışmalara ara verilen inşaat iskelesine çıkan bir kedi, aşağı inemedi. Kediyi fark eden vatandaşlar, itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye erleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ancak kedi, inşaat iskelesi üzerinden bulunduğu apartmandaki boş dairelerin balkona kaçtı. İtfaiye ekiplerinin uğraştıran kedi, uğraş sonucu yakaladı. Kedi taşıma çantasına yerleştirilen kedi, kurtarıldı. Kurtarma çalışmalarını izleyenlerinden Meltem Aydın, Sağ olsunlar çok kısa süre içerisinde geldiler ve kurtardılar dedi.