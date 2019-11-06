Son Dakika Haberleri: Kediyi kurutma makinesinin içine atana 34 ay hapis
Son Dakika Güncel Kediyi kurutma makinesinin içine atana 34 ay hapis

Kediyi kurutma makinesinin içine atana 34 ay hapis

7 saat önce

KUALA Malezya'da kuru temizleme dükkanında, hamile kediyi kurutma makinesinin içine atarak öldüren adam, halktan gelen tepkiler üzerine tutuklanarak 34 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kediyi kurutma makinesinin içine atana 34 ay hapis, System.String[]

KUALA Malezya'da kuru temizleme dükkanında, hamile kediyi kurutma makinesinin içine atarak öldüren adam, halktan gelen tepkiler üzerine tutuklanarak 34 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bernama haber ajansına göre, başkent Kuala Lumpur'da kuru temizleme dükkanında çalışan 42 yaşındaki K. Ganesh, bir kediyi kurutma makinesinin içine atarak öldürdüğünü gösteren güvenlik kamerası kaydının sosyal medyada tepki görmesi üzerine gözaltına alındı.

Ganesh'i yargılayan Selayang Sulh Ceza Mahkemesi, sanığın "hayvana eziyet etme" suçundan hapis ve para cezasına çarptırılması yönünde hüküm verdi.

34 ay hapse mahkum edilen işçi 40 bin Malezya ringgiti (55 bin TL) para cezasına da çarptırıldı.

Kuala Lumpur, Malezya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:20 Kaynak: AA
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