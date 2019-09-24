Son Dakika Haberleri: Kediyi salamla kandıramayınca devreye itfaiye girdi
Son Dakika Güncel Haber

Kediyi salamla kandıramayınca devreye itfaiye girdi

59 dakika önce

Antalya'da bir otomobilin motor kısmına giren kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kediyi salamla kandıramayınca devreye itfaiye girdi, System.String[]

Antalya'da bir otomobilin motor kısmına giren kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.


Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'nde öğle molasının ardından 07 AES 425 plakalı otomobiliyle yola çıkan ilaç mümessili Burak Önder, yavru kedi sesi gelmesi üzerine aracını kenara çekti. Aracının kaputunu açan Önder, yavru bir kedinin sıkıştığını gördü. Marketten aldığı salamla yavru kediyi bulunduğu yerden çıkarmaya çalışan Burak Önder, başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Aracın olduğu yere gelen itfaiye ekipleri eldivenlerini giyip, özel aparatları ile yavru kediyi ikinci denemesinde kurtardı. İtfaiye ekipleri tarafından bir apartmanın bahçesine bırakılan kedi, verilen salamı yedi.


İlaç mümessili Burak Önder, öğle molasının ardından bindikleri aracın motor bölümünden kedi sesi gelmesi üzerine durduklarını söyledi.


Yaptıkları kontrolde aracın motor bölümüne sıkışan yavru bir kedi gördüklerini belirten Önder, "Kendimiz çıkarmaya çalıştık, sonuçta bir can, zarar gelmesini istemeyiz. Olmayınca itfaiyeye haber verdik. İtfaiye ekipleri kediyi sıkıştığı yerden kısa sürede çıkardı" dedi. - ANTALYA

Kültür Mahallesi, Antalya, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaşlı kadını başına çekiçle vurup gasbeden saldırgan yakalandı! Saldırganın daha önce çocuk öldürdüğü ortaya çıktı
Son dakika: Kandilli'den İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: Büyük deprem mutlaka olacaktır İmamoğlu'na bağış yaptığı için kovulan İBB personeli işine geri döndü Boris Johnson'a büyük şok: İngiltere Yüksek Mahkemesi Parlamentonun askıya alınmasını hukuka aykırı buldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 13:50:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kediyi salamla kandıramayınca devreye itfaiye girdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]