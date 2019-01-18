Kediyi Sopayla Döven İşadamı Gözaltına Alındı
30 dakika önce
Mehmet AKTARAN - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BAHÇELİEVLER'de tekstilci işadamı Hakan G.'nin evindeki kediyi sopayla dövmesi polisi harekete geçirdi.
Mehmet AKTARAN - Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA
- BAHÇELİEVLER'de tekstilci işadamı Hakan G.'nin evindeki kediyi sopayla dövmesi polisi harekete geçirdi. Polis
ekipleri tarafından gözaltına alınana Hakan G. sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Kocasinan
'da tekstil işiyle uğraşan işadamı Hakan G.'nin bir kediyi elindeki sopayla defalarca dövmesi hayvan severlerin tepkisine neden oldu. Tepki ve şikayetler üzerine harekete geçen polis ekipleri Hakan G.'yi kaldığı adreste gözaltına aldı. Hakan G. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Vatandaşlar tarafından kaydedilen Hakan G.'nin gözaltına alındığı görüntülerde, Hakan G.'nin polislerle konuştuğu ve "Kendi arabamla gelebilir miyim" diye sorduğu görülüyor. Hakan G. Polis aracıyla emniyete götürülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:26 Kaynak: DHA
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