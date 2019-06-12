Kediyi suni teneffüsle kurtardı
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Pendik'te yoğun yağış nedeniyle sele kapılarak boğulma tehlikesi yaşayan kedi, belediye işçisinin suni teneffüsüyle hayata döndü.
Pendik
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 07:20 Kaynak: İHA
'te yoğun yağış nedeniyle sele kapılarak boğulma tehlikesi yaşayan kedi, belediye işçisinin suni teneffüsüyle hayata döndü. Duygu dolu anlar fotoğraf karelerine yansıdı. Pendik'te etkili olan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. İlçede bazı yerlerde su baskınları yaşanırken bazı yollarda da su birikintileri ve seller oluştu. Bölgede çalışma yapan belediye işçilerinden biri, sel suyuna kapılarak ölüm tehlikesi yaşayan bir yavru kedinin olduğunu fark etti. Belediye işçisi sudan çıkardığı kediye suni teneffüs yaparak onu hayata döndürdü. Ardından belediye işçisi kediyi havluya sararak aracına koydu ve veterinere götürdü. Veteriner hekim tarafından tedavisi yapılan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Belediye işçisinin kediyi kurtardığı o anlar fotoğraf karelerine yansıdı.
(İHA)
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