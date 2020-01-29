KEDİYİ YERDEN YERE VURAN KİŞİ SERBEST KALDI - Son Dakika

Gözaltına alınan Ufuk B.'nin uyuşturucu madde kullanma, hırsızlık ve trafikte güvenliği tehlikeye düşürme suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Küçükçekmece 'deki bir sitenin bahçesinde kucağına aldığı kediyi sevdikten sonra yere vuran ve tekmeleyen kişi serbest bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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