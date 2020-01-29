KEDİYİ YERDEN YERE VURAN KİŞİ SERBEST KALDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel KEDİYİ YERDEN YERE VURAN KİŞİ SERBEST KALDI - Son Dakika

KEDİYİ YERDEN YERE VURAN KİŞİ SERBEST KALDI

6 saat önce

Küçükçekmece'deki bir sitenin bahçesinde kucağına aldığı kediyi sevdikten sonra yere vuran ve tekmeleyen kişi serbest bırakıldı.

KEDİYİ YERDEN YERE VURAN KİŞİ SERBEST KALDI, System.String[]

Küçükçekmece'deki bir sitenin bahçesinde kucağına aldığı kediyi sevdikten sonra yere vuran ve tekmeleyen kişi serbest bırakıldı.

Olay, pazartesi günü Küçükçekmece'de bulunan bir sitenin bahçesinde yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Ufuk B.(32) kediyi kucağına alıp bir süre seviyor, ardından kediyi yere vuruyor ve tekmeliyor. Görüntülerin ortaya çıkmasının hemen ardından çalışma başlatan Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ufuk B.'yi dün akşam saatlerinde evinde yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Ufuk B.'nin uyuşturucu madde kullanma, hırsızlık ve trafikte güvenliği tehlikeye düşürme suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından "Mala zarar verme" suçundan Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen Ufuk B., savcılık ifadesinin ardından idari para cezasıyla serbest kaldı.

Görüntü Dökümü

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Kedi yere vurduğu anlar


- İstanbul
Küçükçekmece, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:35 Kaynak: DHA
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