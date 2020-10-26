Kediyle köpeğin dostluğu kamerada - Son Dakika

Kediyle köpeğin dostluğu kamerada

26.10.2020 10:54

Kediyle köpeğin dostluğu kamerada Sivas'ta dost olan kedi ve köpeğin örnek diyaloğu böyle görüntülendi.

Kediyle köpeğin dostluğu kamerada

SİVAS - Sivas'ta dost olan kedi ve köpeğin örnek diyaloğu böyle görüntülendi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde kedi ve köpeği birbirlerine olan dostluğu cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde sokak üzerinde yerde uzanan köpek ile bir kedinin bir birleriyle oyun oynadığı görüldü. İzleyenlerin içini ısıtan görüntüler sosyal medya paylaşılınca yüzlerce kişi tarafından izlenip beğenildi.

Kediyle köpeğin dostluğu kamerada
Kediyle köpeğin dostluğu kamerada
Kediyle köpeğin dostluğu kamerada
Kediyle köpeğin dostluğu kamerada

DOST Partisi, Sivas, Kedi, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kediyle köpeğin dostluğu kamerada - Son Dakika

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