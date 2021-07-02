Keenetic iki yeni VDSL/ADSL modemi duyurdu: Peak DSL ve Hero DSL

Modem, router ve MESH ürünleri alanında çalışmalar yapan Keenetic, yeni üst düzey performans sağlayan VDSL/ADSL modemleri Peak DSL ve Hero DSL ürünlerini Türkiye pazarına sundu. Bu iki model interneti daha yoğun kullanan ve üst seviye çözüm arayan ev ve işyerlerinde kullanılabilecek.

Keenetic 2019 yılından bu yana kesintisiz ve geniş kapsama alanı sunan internet bağlantısı için son kullanıcılara premium düzeyde modem router ve Wi-Fi mesh ürünleri sunuyor. Ürünlerini tasarlarken son kullanıcıların isteklerini titizlikle inceleyen Keenetic, Türkiye'de en çok kullanılan bağlantı türü olan DSL modemler için de akılcı, ileriye dönük ürün ve çözümler geliştiriyor. Şirketin en beğenilen ve özellikle e-ticaret sitelerinde de en çok satılan ürünler arasına giren Extra DSL ve Omni DSL adında iki modeli mevcut. Marka bu modellere şimdi yenilerini ekliyor.

GÜÇLÜ DONANIM VE ÜST DÜZEY PERFORMANS

Peak DSL ve Hero DSL yazılım gücünü bulut temelli KeeneticOS işletim sisteminden alıyor. Bununla birlikte bu iki cihaz da donanım olarak güçlü işlemcilere sahip ve bu sayede hem evlerde hem de ofislerde zorlu ağ görevleriyle kolaylıkla başa çıkacak kapasite sunuyor. Her iki modelde de 900Mhz gücünde çift çekirdekli bir işlemci ve bununla birlikte KeeneticOS bileşenleri ve yazılım için 256MB DDR3 RAM ve 128MB flash bellek yer alıyor. Bu işlemci özellikle yoğun veya VPN gibi uygulamaların kullanıldığı ağlarda gereken gücü sağlıyor.

GELİŞMİŞ DLS ÖZELLİKLERİ

Peak DSL ve Hero DSL Keenetic'in Türkiye'de sunduğu şimdilik en güçlü VDSL/ADSL modemler olacak. Keenetic, teknolojiyi ve trendi takip edip ona yön veriyor, sürekli yeni ürünleri kullanıcılarına sunmaya gayret gösteriyor. Keenetic, daha pek görülmeyen DSL özelliklerini gelişmiş KeeneticOS yazılımı ile son kullanıcılarına sunuyor.

Bu özelliklerin başında SNR Margin ayarlama özelliği geliyor. SNR değeri hattınız üzerinden gelen sinyal ve gürültü arasındaki ilişkiyi temsil eden bir değer. KeeneticOS ile tüm VDSL/ADSL modemlerinde SNR Margin ayarlama özelliğini sunan Keenetic, bu özellikle kullanıcıların hatlarında kararlılık veya hızla ilgili manuel ayar yapmalarına ve iyileştirme yapmalarına imkan tanıyor.

Peak DSL, Hero DSL ve diğer VDSL/ADSL Keenetic modemlerinde sunulan diğer bir güzel özellik ise DSL tanılama ve raporlama özelliği. Bu özellik sayesinde DSL ile ilgili yavaşlama veya kesinti problemleriyle karşılaşılması durumunda gerekli incelemelerin yapılması için tanılama menüsü mevcut. DSL hattınızda problem olduğunu düşünüyorsanız tek yapmanız gereken Keenetic destek ekibini bilgilendirmek ve DSL raporunu çalıştırmak. Otomatik olarak hat analiziniz yapılıyor ve Keenetic mühendisleri imkanlar ölçüsünde gerekli iyileştirmeyi gerçekleştiriyor.

VDSL35B SUPERVECTORING İLE 300MPBS'YE KADAR DSL HIZI

Peak DSL ve Hero DSL modellerinde diğer xDSL modemlerin çoğundan farklı olarak 35b profilinin de sunulduğunu görüyoruz. Bu güncel DSL profili sayesinde 300mbps'ye kadar VDSL bağlantılar yapılabiliyor. 300Mbps'lik bu hızı cihazların kablosuz hızları ile karıştırmamakta fayda var. Ülkemizde çok fazla kullanılan bir DSL profili olmamasına rağmen ileride altyapı tarafında yapılabilecek bir iyileştirmeye hem Peak DSL hem de Hero DSL'in şimdiden hazır olduğunu söyleyebiliriz.

2.4GHZ BANDINDA DAHA UZAK NOKTALARDA DAHA YÜKSEK KABLOSUZ HIZ

Peak DSL ve Hero DSL modellerinde hem 2.4 hem de 5GHz bandında kablosuz yayın yapılıyor. Peak DSL teorik olarak 2600Mbps'ye kadar eş zamanlı kablosuz hız sunarken Hero DSL modelinde teorik maksimum hız 1300Mbps'ye kadar sunulabiliyor. 2.4Ghz ve 5Ghz bandlarının temel olarak birbirlerinden farkları teorik maksimum kablosuz hızları ve yayın yapabildikleri mesafedir. 2.4Ghz bandında kablosuz sinyaller 5Ghz'e oran ile daha uzak noktalara gidebilirken ulaşılabilen maksimum teorik hız 5Ghz bandına oranla daha düşüktür. Fakat Peak DSL ve Hero DSL'in burada avantajı genelde olduğu gibi 2.4Ghz bandında 300Mbps değil sırasıyla 800Mbps ve 400Mbps hız sunabiliyor olmasıdır. Bu sayede evinizdeki daha uzak noktalara 2.4GHz bandında daha da yüksek hızlar sunabilirsiniz.

Peak DSL ve Hero DSL modelinde MU-MIMO teknolojisi de mevcut. Çoklu kullanıcı çoklu giriş çoklu çıkış (Multi User Multi Input Multi Output) olarak çevire bileceğimiz bu özellik sayesinde destekleyen cihazlara aynı anda veri alıp göndermeniz mümkün. Her iki model de genel kablosuz ağ performansınıza olumlu katkı sağlayan Airtime Fairness ve Beamforming özelliklerini barındırıyor.

9 GIGABIT PORT VE LINK AGGREGATION ÖZELLİĞİ

Peak DSL ve Hero DSL modellerinde sırasıyla 9 ve 5 adet gigabit hıza sahip ethernet portu mevcut. Keenetic'te bulunan ethernet portlarının hem yerel ağ (LAN) hem de genişbant (WAN) için kullanılabiliyor. Peak DSL ve Hero DSL, VDSL/ADSL modem olmasına rağmen sahip olduğu yönetilebilir bu ethernet portları ile istediğinizde fiber internetlerinizi ve IPTV gibi cihazlarınızı bağlamak için de kullanılabiliyor.

Peak DSL modelinde iki ethernet portunun fiziksel olarak birleştirilmesini mümkün kılan link aggregation özelliği de bulunuyor. Örneğin; NAS cihazı gibi link aggregation özelliğini destekleyen bir ağ cihazınız var ise bu cihazı 2 gigabit hızda ağınıza bağlayabilirsiniz. Link aggregation özelliği iki fiber hattı birleştirebilmek için genişbant (WAN) tarafında da destekleniyor.

4 ADET 5DBI YÜKSEK KAZANÇLI ANTENLER

Peak DSL ve Hero DSL modelinde 4 adet 5 dBi kazançlı anten kullanılıyor. DSL modelinde bu antenler değiştirilebilir antenlerken Hero DSL modelinde bu antenler yönlenebiliyor. Anten yönlerini belirleyerek sinyalin daha verimli şekilde kullanılmasını sağlayabiliyorsunuz.

Peak DSL modelinde 4 adet antene ek olarak 8 adet FEM, Hero DSL modelinde ise 2 adet FEM (front end module) kullanılmış. Bu mikrodevreler sayesinde özellikle mobil cihazlarla veri alışverişinin daha iyi olması amaçlanıyor.

GENİŞ MEKANLAR İÇİN Wİ-Fİ MESH VE KESİNTİSİZ DOLAŞIM

Peak DSL ve Hero DSL modelleri de Keenetic'in diğer modelleri gibi Wi-Fi MESH yapısını destekliyor. Keenetic'in tüm ürünlerinde sunduğu bu Wi-Fi MESH özelliği sayesinde eğer eviniz geniş ve tek bir cihaz tüm alanınızda Wi-Fi için yetersiz kalıyorsa herhangi bir Keenetic cihazı sisteminize kolayca ekleyerek tüm evinizde kesintisiz bir ağa sahip oluyorsunuz.

Örneğin; Dilerseniz daha önce kullandığınız herhangi bir Keenetic Router modelini menzil genişletici moduna geçirerek yeni alacağınız bir Peak DSL veya Hero DSL ile Wi-Fi MESH sistem oluşturabilirsiniz. Bu iki modelin güzel tarafı hem VDSL/ADSL modem olması hem de Wi-Fi MESH sistemini destekliyor olması. hem DSL modem hem Wi-Fi mesh olarak çalışabilen Keenetic dışında bir cihaz bulabilmek kolay değil.

KeeneticOS bileşenleri: VPN, kişisel bulut, trafik sınıflandırma ve asimetrik hız sınırlandırma

Peak DSL ve Hero DSL'de bulanan bulut temelli KeeneticOS işletim sisteminin en önemli avantajlarından birisi ölçeklenebilir ve isteğe bağlı uyarlanabilen bir yapıda olması. Peak DSL veya Hero DSL'iniz varsa ihtiyacınıza göre istediğiniz bileşeni bulut üzerinden cihazınıza indirerek kullanabilirsiniz. İki lokasyon arasında bir VPN bağlantısı sağlamak isterseniz bir IPSec VPN kurabilir veya işletmeniz için captive portal bileşenini kullanabilirsiniz. Yada USB portlarını kendi güvenli kişisel bulutunuza çevirerek istediğiniz yerden dosyalarınıza erişebilir veya düzenleyebilirsiniz.

KeeneticOS sürekli güncelleme alan ve bunu zahmetsizce bulut üzerinden gerçekleştirebilen bir router işletim sistemi. KeeneticOS ile ağ trafik analizi yapabilir, asimetrik hız sınırlandırma yapabilir veya özel olarak bir cihaza öncelik atayabilirsiniz.

BULUT TEMELLİ MOBİL UYGULAMA

Peak DSL ve Hero DSL'i de App store ve Google play store'da sunulan Keenetic mobil uygulaması ile kurabilir ve yönetebilirsiniz. Mobil uygulama ile ağınızdaki cihazlar için önceliklendirmeleri yapabilir, hız sınırlandırmaları uygulayabilir, ağ trafiğini görüntüleyebilir, yazılım güncelleyebilir, güvenlik duvarı kuralları oluşturabilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Hatta isterseniz Keenetic Destek ekibine chat yöntemi ile destek talebi de oluşturabilirsiniz.