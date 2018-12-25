Son Dakika Haberleri: Kefalet Sigortasında Yeni Dönem

Kefalet Sigortasında Yeni Dönem

15 dakika önce

Maher Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Uluçeçen, Quick Sigorta olarak güzel bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Teminat mektubu yerine geçen kefalet sigortası veriyoruz.

Maher Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Uluçeçen, Quick Sigorta olarak güzel bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Teminat mektubu yerine geçen kefalet sigortası veriyoruz." dedi.

Uluçeçen ve Quick Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Kızılbay, Akdeniz Üniversitesi Yavuz Tekelioğlu Salonu'nda düzenlenen "Teoriden Pratiğe Atlayış Serbest" konulu konferansta öğrencilerle bir araya geldi.

Holdingin üst yöneticisi Uluçeçen, sigortacılığın çok güvenli olduğunu, insanların evini, arabasını, tüm birikimlerini emanet ettiğini söyledi.

Gece dahi sigorta yapabildiklerini anlatan Uluçeçen, şunları kaydetti:

"Ülkemizde hassas bir dönemden geçiyoruz. İnanılmaz bir şey yapıyoruz. Teminat mektubu yerine geçen kefalet sigortası veriyoruz. Kefalet sigortası, teminat mektubu yerine geçiyor. Biz bütün şirketlere kefalet sigortası yapacağız. Yani sistemi açıyoruz, artık bankacılık kendi mesleğine dönecek. Teminat mektubu işi sigortacılık işiydi. Teminat mektubu diyorlardı buna, aslında bu kefaletti. Amerika'da bütün şirketler, sigorta şirketlerinden alır kefalet sigortasını. Türkiye'de bankacılar bu işi yapıyordu. Bankacılardan artık kendi işimizi devralıyoruz, kefalet senedi veriyoruz. Kefalet sigortası yapıyoruz şirketlere."

Yakın zamanda inşaat tamamlama sigortasına da gireceklerini belirten Uluçeçen, Quick Sigortanın 1,5 senelik sigorta olmasına rağmen önemli çalışmalar yaptığını dile getirdi.

Holding olarak eğitime de ciddi yatırımlar yaptıklarını ifade eden Uluçeçen, Türkiye'de 125 sigortacılık bölümü olduğunu ancak buradan mezun olanların poliçe kesmesini bilmediğini onun için sistemlerini üniversiteye açtıklarını vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:23 Kaynak: AA

CEO, Sigorta, Ekonomi
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