KEFALİN KADERİ PLASTİK HALKA - Son Dakika
Üye Girişi

KEFALİN KADERİ PLASTİK HALKA

28.09.2022 10:35

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde, sıkıştığı halkayla yüzen kefal balığı görüntülendi.

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde, sıkıştığı halkayla yüzen kefal balığı görüntülendi. Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Kefal balığının üzerinde plastik halka bulunuyor. O balık büyüdüğü zaman sıkmaya başlar. Balığın yaşamını olumsuz etkileyecek. Belki ileride ölümüne sebep olacak dedi.

Denizlerde son zamanlarda tek kullanımlık plastiklerin oluşturduğu kirlilik, gözle görülür şekilde artıyor. Plastik kirliliği suya zarar verdiği gibi deniz ekosistemini de olumsuz etkiliyor. Zaman zaman denizlerdeki plastikler deniz canlılarına zarar veriyor. Bu olaylardan biri geçen günlerde Konyaaltı ilçesindeki marinada yaşandı. Marinada yüzen kefal balığının, denize atılan plastiğe sıkıştığı görüldü. Sürüsüyle yüzen balığın etrafındaki yuvarlak plastiğin, denizlerdeki plastik tehlikesinin canlıların yaşamına verdiği olumsuzluğu gözler önüne serdi.

'ÖLÜMÜNE SEBEP OLABİLİR'

Görüntüleri yorumlayan AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya Körfezi'nin yavaş yavaş plastiğe kaybedildiğinin altını çizerek, Bir insanın doğaya acımasızlığını, sadece insanın kendini düşündüğünü anımsatıyor izlediğim görüntüler. İnsanın ne kadar kötü olduğunu görüyorum. İnsanoğlu, kullandığı her atığı geri dönüşüme göndermiyor. Kara kirlenince sular, denizler, akarsular da kirleniyor. Denizi çöplük gibi kullanmaya başladık. Görüntülerde kefal balığının üzerinde plastik bir halka bulunuyor. O balık büyüdüğü zaman onu sıkmaya başlar. Yaşamını olumsuz etkileyecek. Belki de ileride ölümüne sebep olacak. Plastik kirliliğinin ne boyuta vardığının göstergesi bunlar diye konuştu.

'BU YÜZYILIN EN BÜYÜK BELASI'

Antalya Körfezi'nde plastik tehlikesine dikkati çeken Prof. Dr. Gökoğlu, Her dalışımızda çok sayıda plastik atığa maruz kalıyoruz. Son zamanlarda şeffaf plastiklerle balık avcılığı yapılıyor. Plastik pet şişeleri kesip içerisine çakıl taşı ve ekmek koyup onunla balık yakalayıp daha sonra almıyorlar. Plastik atık bu yüzyılın en büyük belası. Devletlerin plastik atıklara karşı tedbirler alması gerekiyor dedi. Plastiklerin deniz ekosistemini olumsuz etkilediğini söyleyen Prof. Dr. Gökoğlu, Plastik daha çok kıyılarda, körfezlerde, akıntıların olduğu yerlerde çok görülüyor. Sıçan Adası ile Balıkçı Barınağı arasında bulunan bölgede çok sayıda plastik atık gördüm. Plastikler yüzüyordu. Antalya Körfezi'nde denizlerimizi kaybetmeye başladık diye konuştu. (DHA)

YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Mehmet Gökoğlu, Konyaaltı, Antalya, Plastik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KEFALİN KADERİ PLASTİK HALKA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:52 Brezilya'da bir çift, cinsiyet öğrenme partisinde yaptıklarıyla büyük tepki çekti! Çevre Bakanlığı soruşturma başlattı
16:15 Berfu Yenenler, göğüslerinin küçük olduğunu ima eden takipçilerine böyle cevap verdi
16:02 "Aldattım, boşandık" diyen Gökhan Çıra, ihanete uğrayan Selin Ciğerci'nin ilk tepkisini anlattı
15:43 Çiftçiye güzel haberi Bakan Kirişci verdi! Mazot ve gübre destekleri altı ay öne çekilip, 22 liradan 75 liraya yükseltildi
15:36 Kocaeli'de kötü koku ihbarına giden ekipler, girdikleri evde cesetle karşılaştı
15:37 Samsunspor Başkanı, İsmail Kartal ile görüştüklerini ve istediği rakamı açıkladı: Hayatımda böyle bir şey görmedim
15:33 Özel ekip tek bir detaydan gerçeği ortaya çıkardı! Dövizci cinayetinin zanlısı yakalandı
15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolların yapılmasını isteyen vatandaşını Mansur Yavaş'a yönlendirdi
15:24 Ronaldo servetine servet katacak! Yeni düzenleme ile 1.3 milyon sterlin fazla kazandıracak
15:17 ABD'li general Türkiye ile alakalı sorulara cevap veremedi! Yunanistan'ın adalara silah yığmasına "Haberim yok" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2022 16:59:35. #1.11#
SON DAKİKA: KEFALİN KADERİ PLASTİK HALKA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement