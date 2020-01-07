Kefaller Arap ülkelerine, havyarları Amerika'ya - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kefaller Arap ülkelerine, havyarları Amerika'ya - Son Dakika

Kefaller Arap ülkelerine, havyarları Amerika'ya

6 saat önce

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinin Dalyan Kanalı'nda yetiştirilen tonlarca kefalin büyük kısmı, Mısır ve Suriye'ye ihraç edilerek bölge ekonomisine katkı sağlanıyor.

Kefaller Arap ülkelerine, havyarları Amerika'ya, System.String[]

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinin Dalyan Kanalı'nda yetiştirilen tonlarca kefalin büyük kısmı, Mısır ve Suriye'ye ihraç edilerek bölge ekonomisine katkı sağlanıyor. Kefalden elde edilen havyarlar ise İtalyan ve Amerikan mutfaklarına lezzet katıyor.

Dünyaca ünlü İztuzu Plajı, 2 bin 500 yıllık kaya mezarları ve caretta caretta'larıyla ilgi çeken Ortaca'da, turizmin yanı sıra balıkçılık da ekonomiye önemli katkı sağlıyor. Dalyan Kanalı'nda üretimi gerçekleştirilen kefal, dünyaya satılıyor. Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi'nde (DALKO) çalışan balıkçılar, süzeklerle kefalleri sabah erken saatlerde toplayıp, tesislere getiriyor. Paketlenen balıklar, iç ve dış piyasaya satılıyor. Tel tezgahlarda kurutulan kefal yumurtaları ise yine paketlenerek İtalya ve Amerika'ya ihraç ediliyor. Kurutulan balık yumurtalarının bir kısmı makarna başta olmak üzere çeşitli yemeklerin üzerine ekilerek kullanılması amacıyla tokmaklarla ezildikten sonra elekten geçirilerek toz haline getiriliyor.DALKO Başkanı Arif Yalılı, "Ülke genelinde mumlanmış balık yumurtası rağbet görüyor. Kurutulup öğütülen balık yumurtası tozu, özellikle İtalyanların ve Amerikalıların çok rağbet gösterdiği bir ürün. Bu ürünü özellikle makarna ve birçok yemek ürünlerinde kullanıyorlar. 2019 yılında 600 ton kefal balığı üretimi yaptık. 400 tonunu Mısır ve Suriye'ye gönderdik. Amerika ve İtalya'ya 15 ton balık yumurtası ihraç ettik" dedi.


Amerika Birleşik Devletleri, Ortaca, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 08:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya, Türkiye'ye karşı cihat ilan eden General Hafter'e asker desteği verdi
Hamaney'in askeri danışmanı Şemhani: En zayıf intikam senaryomuz bile ABD için kabus olacak Kasım Süleymani'nin cenazesi, izdiham nedeniyle toprağa verilemedi ABD'ye tehditler savuran İran'ın elini kolunu bağlayan harita

Son Dakika Haberleri
14:58 Tekirdağ kar, tekirdağ'da etkili olmaya başladı - Son Dakika
14:58 ABD, İran Dışişleri Bakanı Zarif'e vize vermedi - Son Dakika
14:58 Çubuklu taksicilerden "Türkiye'nin otomobile"ne destek - Son Dakika
14:53 Bunlar da yöresel kardan adamlar - Son Dakika
14:53 Muş'ta su kesintisi uygulanacak - Son Dakika
14:19 Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Son Dakika
14:18 Savcılar, ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 15:01:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kefaller Arap ülkelerine, havyarları Amerika'ya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]