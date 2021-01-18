Kefaret'in Meltem'i Özge Özacar'dan aşk ititrafı!
18.01.2021 11:46
Kefaret dizisinde aşkı için her şeyi göze alabilen ihtiraslı güzel Meltem karakterine hayat veren Özge Özacar, gerçek hayatta aşkta göze alabileceklerinin sınırını çizdi. İşte Özge Özacar'ın dikkat çeken o açıklamaları...
Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur gibi ünlü isimlerle başrolleri paylaştığı Fox'un Kefaret dizisindeki Meltem karakteriyle ilgi gören oyuncunun aşka bakış açısı merak ediliyordu.& ;
'EMEK YOKSA İLİŞKİ SONLANIR'
Özge Özcar, kendisi için aşkta göze alabileceklerinin sınırının nerede biteceğini açıkladı: "Benim için aşk; sevmek, sevilmek dünyanın en güzel duyguları. Bir insanın aklına düşüp ona mutluluk vermek müthiş bir his. Biraz da dans etmek gibi, karşılıklı olduğunda daha anlamlı. Meltem ne kadar aksini düşünse de, Özge olarak benim için aşkta göze alabileceklerimin sınırı karşımda emek görmediğim yerde sonlanır."
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