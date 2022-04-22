KEFEK Başkanı Aksal 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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KEFEK Başkanı Aksal 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

22.04.2022 17:27
KEFEK Başkanı Aksal 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksal, mesajında Türk milletinin asırlardır, tarihin en karanlık dönemlerinden dünya savaşlarına kadar hiçbir zaman bağımsızlığından vazgeçmeyen, boyun eğmeyi kabul etmeyen daima demokrasi mücadelesi veren bir millet olduğunu vurguladı.

23 Nisan 1920 gününün milletin iradesini ve ulusal egemenliği temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı tarihi bir gün olduğunu ifade eden Aksal, bu önemli günün Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından millet egemenliğini sonsuza kadar koruyacak nesillere, çocuklarımıza bir ulusal bayram olarak armağan edildiğini belirtti.

Çocukların ve tüm vatandaşların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Aksal, mesajında şunları kaydetti:

"Bizler de devletimiz ve hükümetimizle,TBMM çatısı altında görev yapan tüm milletvekili arkadaşlarımız, askerimiz, polisimiz yediden yetmişe genç yaşlı tüm milletimiz ile yıllardır, bu bilinçle ülkemiz için çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Bütün bu duygularla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıl dönümünde büyüyen, gelişen ve 2023 hedeflerine hızla yürüyen bir Türkiye için çalışıyor olmanın gururuyla, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan uğruna can vermiş bütün şehitlerimizi rahmetle anıyor, en değerli varlıklarımız olarak gördüğümüz çocuklarımızın ve bütün vatandaşlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum."

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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çocuk, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KEFEK Başkanı Aksal 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı - Son Dakika


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