KEFEK Başkanı Aksal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı Açıklaması - Son Dakika

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksal, mesajında kadın erkek eşitliğinin sadece bir kadın meselesi olmadığını, kadın erkek tüm bireylerin bu eşitsizliklerin giderilmesinden sorumlu ve farkında olması gerektiğini belirtti.

AK Partinin iktidarında kadın haklarının güvence altına alınması için "devrim niteliğinde" işler yapıldığını bildiren Aksal, "10 Haziran 2003'te yürürlüğe giren Yeni İş Kanunu ile işveren işçi ilişkisinde cinsiyet dahil hiçbir nedenle temel insan hakları bakımından ayrım yapılamayacağı, cinsiyet nedeniyle eşit değerde iş için daha düşük ücret verilemeyeceği, cinsiyet, medeni hal ve aile yükümlülükleri, hamilelik ve doğumun iş akdinin feshi için geçerli sebep oluşturamayacağı hüküm altına alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Aksal, Devlet Memurları Kanunu'nda ve İş Kanunu'nda iyileştirmeler yapıldığını analık izni, süt izni, kreş ve gündüz bakımevleri gibi konularda destek verildiğini, ayrıca engelli ve yaşlılara yönelik hizmetlerin yaygınlaştırıldığını belirterek, kadınlara doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği ve kısmi süreli çalışma hakkı verildiğini anımsattı.

Kadın haklarının korunması ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla 2009'da Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun kurulduğunu hatırlatan Aksal, şunları kaydetti:

"Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun 2012'de yürürlüğe girdi. Tüm bu gelişmelerin yanında, Yeni Türk Ceza Kanunu 26 Eylül 2004'te kabul edilmiştir. Böylece, cinsiyet eşitliği ve kadına karşı şiddet konusunda çağdaş düzenlemeler yapılmış ve başta cinsel saldırı, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar olmak üzere kadına yönelik şiddetin önlenmesinde önemli değişiklikler yapılmıştır."

Milletvekili Aksal, mecliste 2002'de yüzde 4 olan kadın temsilinin, AK Parti iktidarı döneminde yüzde 17,38'e yükseldiğini, kadın istihdam oranının da yüzde 33,8'e çıkarıldığını altını çizdi.

Kız çocuklarının okullaşma oranının yüzde 100'e yükseldiğini açıklayan Aksal, anne ve bebek ölüm oranlarının azaltılmasını, üreme sağlığı hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını sağladıklarını kaydetti.

Bu toprakların Hayme anaları, Hüma hatunları, Nene hatunları, Halide Edip Adıvarları, Zübeyde hanımları yetiştirdiğini belirten Aksal, "Bilinmelidir ki her bir vatan evladının mayasında bir Anadolu kadınının öz suyu vardır bu topraklarda. Ben bu şiar içinde tüm kadınlarımızı hürmetle, saygıyla selamlıyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün barış, sağlık, huzur içerisinde geçmesini, savaşın olmadığı, barışın olduğu bir dünyayı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.