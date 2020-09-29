KEFEK Başkanı Aksal'dan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'ye ziyaret - Son Dakika

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret etti.

Aksal, ziyarette, Edirne'nin İstanbul ve Avrupa pazarlarına yakın olmasıyla çok büyük bir avantaja sahip olduğunu, bu imkanın iyi değerlendirilmesi için gayret gösterilmesi gerektiğini Pakdemirli'ye iletti.

Yapımı devam eden DSİ'nin Hamzadere ve Çakmak barajlarının Edirne ve bölge için önemine dikkati çeken Aksal, Edirne'nin tarım ve hayvancılıktaki potansiyelinin iyi değerlendirilmesi sulama imkanlarının geliştirilmesinin şehrin ve Türkiye'nin ekonomisine olumlu yansıyacağını aktardı.

Türkiye'nin ilk tarım teknoparkı çalışmaları

Aksal görüşmede, Türkiye ve dünyada tarım ve gıda konularında yeni teknolojiler geliştirmek, bitki besleme, bitki koruma, diğer tarım konularında araştırmalar yürütmek ve danışmanlık hizmeti vermek amacıyla Trakya Üniversitesi bünyesinde kurulan Türkiye'nin ilk tarım teknoparkı çalışmaları hakkında Bakan Pakdemirli'ye bilgi verdi.

Projelerin ele alındığı görüşmede Aksal ayrıca, Pakdemirli'yi hububat piyasa değerlendirme ve çeltik hasadı için Edirne'ye davet etti.

Ziyarete Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da katıldı.