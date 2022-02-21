KEFEK Başkanı Aksal, kadın erkek fırsat eşitliği için çalıştıklarını bildirdi - Son Dakika

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Edirne Milletvekili Fatma Aksal, kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanması ve hayatın her alanında cinsiyete dayalı ayrımcılığın bertaraf edilmesi için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

KEFEK Başkanı Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, UN Women Turkey ortaklığında hafta sonu Afyonkarahisar'da düzenlenen "Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama-Bütçeleme Semineri"ne katıldığını belirtti.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun kurulduğu günden beri Türkiye'de kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanması için çaba sarf ettiğini ve önemli çalışmalar yapıldığını aktaran Aksal, şunları ifade etti:

"Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu olarak birinci görevimiz kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi, kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik olarak ülkemizde ve uluslararası alandaki gelişmeleri izlemek, bu gelişmeler konusunda TBMM'yi bilgilendirmektir. KEFEK olarak bu bilinçle kurulduğumuz günden beri ülkemizde kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanması ve hayatın her alanında cinsiyete dayalı ayrımcılığın bertaraf edilmesi için çözüm yolları aramak ve bunların uygulanması için gereken iradeyi oluşturmak için çaba gösteriyoruz."

Aksal, yaptıkları çalışmalarda KEFEK'in yanında hükümet ve bürokrasi başta olmak üzere diğer tüm paydaşlara önemli görevler düştüğüne dikkat çekti.

Kamu kurumları başta olmak üzere tüm paydaşların kadın erkek fırsat eşitliği bakış açısını tüm politika ve programlara yerleştirmek için etkin olmaları ve politika geliştirmeleri gerektiğini anımsatan Aksal, "Bir kez daha vurgulamak isterim ki KEFEK olarak temel politika önceliğimiz, kadının toplumsal konumunun güçlendirilmesi ve fırsatlardan eşit yararlanmasını sağlamaktır. Bunun için kadının kalkınma sürecine, iş hayatına ve karar alma mekanizmalarına daha fazla katılımının sağlanmasıdır. Bu politika ve tedbirlerin hayata geçirilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.