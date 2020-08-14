KEFEK Başkanı Aksal, Soylu ile görüştü - Son Dakika

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KEFEK Başkanı Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'yı makamında kabul etti. Soylu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdiği görüşmede Edirne'de devam eden yatırımlar görüşüldü. Yatırımlarla destek ve değerlendirmelerin görüşüldüğü ziyarette, kentte yapılacak yeni yatırımlar da ele alındı. Fatma Aksal, Edirne'ye selamlarını ileten Soylu'ya, desteklerinden dolayı teşekkür etti.