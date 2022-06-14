KEFEK Başkanı Fatma Aksal Edirne'ye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yatırımlarının sürdüğünü belirtti - Son Dakika
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KEFEK Başkanı Fatma Aksal Edirne'ye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yatırımlarının sürdüğünü belirtti

14.06.2022 13:16
KEFEK Başkanı Fatma Aksal Edirne'ye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yatırımlarının sürdüğünü belirtti

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'ye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yatırımlarının sürdüğünü bildirdi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'ye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yatırımlarının sürdüğünü bildirdi.

Aksal, yaptığı açıklamada, son 20 yılda Edirne'de birçok yatırım ve destek hizmetin sağlandığını ve birçok hizmetin de hayata geçirdiğini belirtti.

Bakanlığın sağladığı sosyal ve ekonomik destekler kapsamında Edirne'de bu yılın ocak-mart ayları arasında 5 milyon 518 bin 128 liralık hizmetin yürürlüğe girdiğini ifade eden Aksal, şunları kaydetti:

"Hizmetin yürürlüğe girdiği andan itibaren ise toplamda ise 91 milyon 260 bin 595 liralık destek sağladık. Yine desteklerimiz kapsamında hizmet başlama tarihinden nisan ayına kadar, doğum yardımı olarak 8 milyon 253 bin 972 lira ve çoklu doğum yardımı 224 bin 224 lira destek ödemesi gerçekleştirdik.

Edirne'de 4 kadın kooperatifimiz, 15 çocuk bakım kuruluşumuz, 2 sosyal hizmet merkezimiz, yaşlılarımıza, engelli vatandaşlarımıza ve toplumda daha bir çok kesime özel hizmet veren kuruluşumuz ile hemşerilerimizin hayatına dokunuyor, en yüksek seviyede yaşam koşulları sağlayabilmek için çalışıyoruz."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KEFEK Başkanı Fatma Aksal Edirne'ye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yatırımlarının sürdüğünü belirtti - Son Dakika

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SON DAKİKA: KEFEK Başkanı Fatma Aksal Edirne'ye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yatırımlarının sürdüğünü belirtti - Son Dakika
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