'Kadınların iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması gerekmekte' - Son Dakika

CUMHURBAŞKANLIĞI Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürü Nebi Çelik, kadınların iş gücüne dahil olmamalarında ev işleriyle meşgul olmanın en önemli nedenler arasında olduğunu belirterek, "Hayat döngülerine uygun çalışma düzenlemelerinin getirilmesi, iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması düzenlemelerinin yapılması önerilmektedir" dedi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) bünyesinde kurulan Kadınların İş ve Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılmasında Karşılaşılan Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Alt Komisyonu, AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur başkanlığında toplandı. Komisyon, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürü Nebi Çelik'i dinledi. Çelik, kadınların iş gücüne dahil olamama nedenlerini anlattı. Çelik, kadınların iş gücüne dahil olmamalarında ev işleriyle meşgul olmanın en önemli nedenler arasında yer aldığını söyledi.

'ERKEKLERİN AİLE YAŞAMINDA AKTİF OLMASI GEREKİR'Çelik, 11'inci Kalkınma Planı Kadının Kalkınmadaki Rolü Özel İhtisas Komisyonu Raporu'na değinerek, eğitimle ve iyi uygulama örnekleriyle kadınların bakım hizmetlerinin birincil yükümlüsü olma oranının düşürülmesi ve ayrıca kamu hizmetleri aracılığıyla desteklenmeleri gerektiğine dikkat çekti. Kadınların iş gücüne dahil olmaları için erkeklerin aile yaşamında aktif olmaları gerektiğine işaret eden Çelik, "Kadınların, iş gücü piyasalarının aktif birer paydaşı olmaları için hayat döngülerine uygun (doğum, emzirme, çocuk bakımı ve benzeri) çalışma düzenlemelerinin getirilmesi, erkeklerin aile yaşamında daha aktif rol oynadığı iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması düzenlemelerinin yapılması önerilmektedir" açıklamasında bulundu.İşgücü piyasasında kadın istihdamını artıracak şekilde kadınların özellikle kodlama, yazılım gibi teknoloji üretimi alanlarında mesleki eğitim ve beceri gelişimi fırsatlarının güçlendirileceğini aktaran Nebi Çelik şöyle konuştu:

"Kadın erkek fırsat eşitliğini güçlendirecek şekilde kadınların ekonomik, sosyal, kültürel hayata ve karar alma mekanizmalarının her düzeyine aktif katılımı özellikle yerelden başlayarak teşvik edilecektir. Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlenmelerine yönelik araştırmalar yapılacak, projeler yürütülecek, eğitimler verilecektir. Kadınlar tarafından kurulan kooperatiflere yönelik; eğitim, girişimcilik ve danışmanlık gibi alanlarda sunulan destekler yaygınlaştırılacak ve gerekli hukuki düzenlemeler yapılmak suretiyle kadınların kooperatif kurmaları kolaylaştırılacaktır. Kadının ekonomik yaşama etkin katılımının artırılması konusunda illerin farklı işgücü ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, eğitim, staj, işbaşı eğitimi gibi uygulamaların etkin olarak devam etmesi sağlanacaktır. Kadınların özel sektörde yönetim ve karar organlarında daha yüksek oranda yer almalarını sağlayacak farkındalık artırıcı ve teşvik edici yöntemler uygulanacaktır."

Haber: Besti KARALAR/ANKARA,