KEFEK üyelerinden "5 Aralık Kadın Hakları Günü" açıklaması - Son Dakika

KEFEK üyelerinden "5 Aralık Kadın Hakları Günü" açıklaması

09.12.2020 16:45
KEFEK üyelerinden

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, "Kadının siyasal hayatta eşit temsili tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de üzerine eğilmesi gereken önemli konulardan bir tanesidir.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, "Kadının siyasal hayatta eşit temsili tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de üzerine eğilmesi gereken önemli konulardan bir tanesidir. Kadını dışlayan bir toplum, gücünün ve potansiyelinin yarısından vazgeçmiş demektir." dedi.

KEFEK'te üyesi bulunun siyasi parti temsilcileri 5 Aralık Kadın Hakları Günü dolayısıyla Meclis'te ayrı ayrı basın toplantısı düzenledi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat, Türkiye şartlarında kadın siyasetçilere olan ihtiyacın her geçen gün arttığını belirtti. Sunat, kadınların eş, anne ve evlat olmaları yönüyle sosyal sorumluluklarının daha fazla olduğunu, bu nedenle de siyasete girdiklerinde daha fazla efor sarf ettiğini dile getirdi. Siyasetin çok dinamik bir alan olduğuna dikkati çeken Sunat, "Çok fazla hazırlık yapılması gerekiyor, programlar oluyor, her şeye dikkat etmek zorunda kalıyorsunuz. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünmek zorunda kalıyorsunuz. Bu yüzden de kendinizden biraz daha ödün veriyorsunuz ve erkek siyasetçilere nazaran iki misli efor sarf etmek zorunda kalıyorsunuz." diye konuştu.

Sunat, Türkiye'nin kadın siyasetçilere alıştığını ve bir kadın siyasetçi olarak uzun yıllardır erkek siyasetçilerden çok daha fazla saygı gördüğünü vurguladı.

CHP Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, TBMM'de 600 milletvekilinin 100'e yakınının kadın olduğunu belirterek "Kadın temsiliyeti konusunda rezalet bir durumdayız. Kendi partim dahil bütün partilerde suç buluyorum. Bütün siyasi partilerdeki kadın arkadaşlar bir araya gelerek ancak bu sorunu aşabileceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kadınların siyasetle aktif olarak ilgilenmelerini isteyen Sütlü, "Mevcut düzende çok zor. Ancak siyaset, Türkiye'de zengin olanın yapabileceği bir iş. Bunu değiştirmek ancak eşitlikle ve buraya yeterli sayıda kadın arkadaşımızı sokabilmekle mümkün olacak." dedi.

"Türk kadını seçme ve seçilme hakkına birçok Avrupa ülkesinden daha önce kavuştu"

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çeten Erenler ise Türk kadınının seçme ve seçilme hakkına Fransa ve İsviçre dahil birçok Avrupa ülkesinden daha önce kavuştuğunu anımsattı.

Tüm mazlum milletlerin yanında yer alan bir ülkede siyaset yaptığı içim mutlu olduğunu ifade eden Erenler, "Bir kadın ve bir anne olarak savaştan kaçan çocuklara, kadınlara, yaşlı ve gençlere kucak açabildiğimiz için mutluyum. Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgın süreci yaşanırken 156 ülkeye ve 9 uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme göndererek dünya milletleri ile dayanışma örneği sergileyen bir ülkede siyaset yaptığım için de mutluyum. Diğer siyasi partilerde örneği olmayan bir şekilde kadını önceleyen 'kadınlar siyasetin öznesidir" diyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Başkanımız olduğu AK Parti'de siyaset yaptığım için çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Türkiye'de kadınların Cumhuriyet'in kuruluşunda kendilerine verilen temsil oranına ancak AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılında kavuşabildiğine dikkati çeken Erenler, "2018 yılı itibarı ile sadece partimizdeki kadın milletvekili oranı yüzde18,6'dir. Meclis'teki tüm kadın milletvekili oranı olan yüzde 17,45'in üzerindedir. Meclis'teki tüm siyasi partilerin kadın milletvekillerinin yüzde 52'si AK Parti milletvekilidir." dedi.

Erenler, 7 Haziran seçimlerinde TBMM Genel Kurulunda başörtülü milletvekillerin yemini ile geçmişe dair özgürlükleri kısıtlayan faktörlerin kaldırılarak kadınlar arasında adaletin sağlandığını söyledi.

AK Parti hükümetleri döneminde kadın hakları konusunda reform niteliğinde adımlar atıldığını dile getiren Erenler, "Kadınlarımıza yönelik pozitif ayrımcılık ilkesini getirdik. Hak mağduriyetine sebep olan başörtüsü yasağını kaldırdık. Kadına ve kız çocuklarına her türlü şiddetin ortadan kaldırılmasına yönelik yasama çalışmaları yaptık. Annelere doğum yardımı programı hayata geçirilmiş, kadın istihdamı alanında izlediğimiz politikalar ve yürüttüğümüz projeler sayesinde kadınlarımızın işgücüne katılımı büyük oranda artırılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

"Tarihimiz kadınlarımızın kahramanlıklarıyla dolu"

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, kadının ülkelerin kalkınmasında önemli bir role sahip olduğunu belirtti.

Türk tarihine bakıldığında kadın ve erkeğin omuz omuza mücadele etmesiyle toplumun ayakta kaldığını dile getiren Erdem, "Tarihimiz Türk kadınlarımızın kahramanlıklarıyla doludur. Bir de Kurtuluş Savaşı'ndan sonra büyük mücadeleler veren kahraman Türk kadınlarımızı hatırlamamız gerekir. Nene Hatun, Halide onbaşı, Nezahat onbaşı, Şerife Bacı, Halime Çavuş ve isimlerini saymakla burada bitiremeyeceğim birçok kahraman kadınımız var." diye konuştu.

Siyasette kadınların temsil edilmesinin ülke için çok büyük bir öneme sahip olduğunun altını çizen Erdem, "Gönül ister ki kadının temsildeki sayısı ve oranı artsın, bundan sonrası için daha da çoğalsın. Seçme ve seçilme yaşının 18'e düşürülmesiyle birlikte genç kızlarımızın da siyasete yönlendirilmesi ve siyasette istikrarlı olmaları ve hatta siyasette kararlı olmaları aslında belirleyici olsun." görüşünü dile getirdi.

HDP Ağrı Milletvekili Hidayet Dilan Taşdemir ise Türkiye'de genel olarak siyasetin erkek işi olarak algılandığını, kadın milletvekillerinden de bu nedenle erkek refleksi göstermeleri beklendiğini söyledi. Kadın mücadelesinden gelen bir vekili olduğunu anlatan Taşdemir, sosyal medyada kadın milletvekillerine yapılan yorumları eleştirdi. Taşdemir, erkek siyasetçilerin paylaşımlarına yorumlar yapıldığını ancak kadın siyasetçilerin paylaşımlarına karşı cinsiyetçi küfürlerle karşılık verildiğini belirtti.

"Kadınlarımıza bağışlanmış bir lütuf değil"

KEFEK Başkanı Aksal ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün birçok ülkeden önce Türk kadınlarına seçilme ve seçme hakkı verdiğini kaydetti. Kadınların siyasal haklarını ilk kez 1930 yılındaki belediye seçimlerinde kullandığını hatırlatan Aksal, "Kadınlarımızın siyasal alanda var olmalarını sağlayan düzenlemeler kadınlarımıza bağışlanmış bir lütuf değildir. Denilebilir ki seçme ve seçilme hakkı Türk kadınının Milli Mücadele ve kuruluş yıllarında ortaya koyduğu destansı kahramanlığın doğal bir sonucudur." dedi.

Dünyadaki duruma bakıldığında, Türk kadınının Mecliste ve yerel düzeyde temsili konusunda halen istedikleri yerde olmadığına işaret eden Aksal, "Kadının siyasal hayatta eşit temsili tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de üzerine eğilmesi gereken önemli konulardan bir tanesidir. Kadını dışlayan bir toplum, gücünün ve potansiyelinin yarısından vazgeçmiş demektir." dedi.

Aksal, kadınların Mecliste daha fazla temsil edilmesinin tek başına yeterli olmadığını, karar alma mekanizmalarının her aşamasında da bu temsiliyetin oluşması gerektiğini vurguladı. Kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla TBMM bünyesinde KEFEK'in kurulduğunu anımsatan Aksal, şunları kaydetti

"Komisyonumuz, Meclis Başkanlığı tarafından kendisine havale edilen kanun tekliflerini görüşmenin yanı sıra kadın erkek eşitliği ihlaline ve cinsiyete dayalı ayrımcılığa dair iddialarla ilgili başvuruları incelemektedir. Komisyon bünyesinde kurulan alt komisyonlarımız ihtisas alanlarındaki konularda raporlar hazırlamakta, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla birlikte önemli proje ve etkinliklere imza atmaktadır. Kuruluşundan bu yana yürüttüğü faaliyetlerle komisyonumuz her alanda kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanması ve kadınların sorunlarının çözümü noktasında ihtiyaç duyulan mevzuat değişikliklerinin gerçekleştirilmesinde olduğu kadar toplumdaki zihinsel dönüşümün sağlanmasına yönelik de önemli çalışmalar yapmaktadır."

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- Kaynak: AA

Son Dakika Politika KEFEK üyelerinden '5 Aralık Kadın Hakları Günü' açıklaması - Son Dakika


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