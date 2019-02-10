Kefil Olduğu Kişi Borçlarını Ödemeyince Canına Kıydı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, borç yüzünden silahıyla intihar etti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, borç yüzünden silahıyla intihar etti.



Edinilen bilgiye göre, olay Doğanyurt Mahallesi'nde meydana geldi. 48 yaşındaki Ramazan G., bir kişiye kefil oldu. Kefil olduğu kişi borçları ödeyemeyince bunalıma giren şahıs kendilerine ait ahırda silahla intihar etti. Şahsa ulaşamayan yakınları yaptıkları aramada Ramazan G.'yi ahırda kanlar içerisinde buldu. Ağır yaralı şahıs önce özel araçla daha sonra haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerine yolda teslim edildi. Hastaneye kaldırılan şahıs burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan şahsın yakınları sinir krizi geçirdi. - BURSA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Emekli Öğretmen, Oğlunu Bulmak İçin Gittiği Medyum Tarafından Dolandırılıp Cinsel Tacize Uğradı

Kar Maskeli Cinayette Savcı, Sanıklar İçin Ağırlaştırılmış Müebbet İstedi

İşten Çıkarılan Adam, Eski Patronunu Pompalı Tüfekle Vurdu! Korku Dolu Anlar Kamerada

Ataması Yapılmayan Öğretmen, Ardında Bir Not Bırakıp İntihar Etti