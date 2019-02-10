Kefil Olduğu Kişi Borcu Ödemeyince İntihar Etti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kefil olduğu kişi borcunu ödemeyince bunalıma girdiği öne sürülen Ramazan G. (48), tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kefil olduğu kişi borcunu ödemeyince bunalıma girdiği öne sürülen Ramazan G. (48), tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.



Olay, İnegöl ilçesi kırsal Doğanyurdu Mahallesi'nde meydana geldi. Kefil olduğu kişi borcunu ödemeyince bunalıma girdiği iddia edilen Ramazan G., evinin yanındaki ahıra girip tabancayla başına ateş etti. Silah sesi üzerine ahıra giren aile fertleri, Ramazan G.'yi kanlar içinde bulup, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan G., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



- Bursa

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