Son Dakika Haberleri: Kefil Olduğu Kişi Borcu Ödemeyince İntihar Etti

Kefil Olduğu Kişi Borcu Ödemeyince İntihar Etti

28 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kefil olduğu kişi borcunu ödemeyince bunalıma girdiği öne sürülen Ramazan G. (48), tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Kefil Olduğu Kişi Borcu Ödemeyince İntihar Etti, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kefil olduğu kişi borcunu ödemeyince bunalıma girdiği öne sürülen Ramazan G. (48), tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Olay, İnegöl ilçesi kırsal Doğanyurdu Mahallesi'nde meydana geldi. Kefil olduğu kişi borcunu ödemeyince bunalıma girdiği iddia edilen Ramazan G., evinin yanındaki ahıra girip tabancayla başına ateş etti. Silah sesi üzerine ahıra giren aile fertleri, Ramazan G.'yi kanlar içinde bulup, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan G., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 12:02 Kaynak: DHA

İnegöl, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emekli Öğretmen, Oğlunu Bulmak İçin Gittiği Medyum Tarafından Dolandırılıp Cinsel Tacize Uğradı Kar Maskeli Cinayette Savcı, Sanıklar İçin Ağırlaştırılmış Müebbet İstedi

Son Dakika! CHP, Yerel Seçim Bildirgesini Açıkladı! İşte 12 Madde Melania Trump'ın Kıyafetindeki Detay, Sosyal Medyada Olay Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 12:30:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kefil Olduğu Kişi Borcu Ödemeyince İntihar Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]