Kefken açıklarında tespit edilen mayına SAS timlerince müdahale ediliyor - Son Dakika
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Kefken açıklarında tespit edilen mayına SAS timlerince müdahale ediliyor

06.04.2022 14:10
Kefken açıklarında tespit edilen mayına SAS timlerince müdahale ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kocaeli'nin Kefken açıklarında tespit edilen mayına, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Sualtı Savunma (SAS) timlerinin müdahale ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kocaeli'nin Kefken açıklarında tespit edilen mayına, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Sualtı Savunma (SAS) timlerinin müdahale ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kefken açıklarında mayın benzeri bir cismin tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu cismin deniz karakol uçağı tarafından mayın olduğunun teşhis edilmesinin ardından bölgenin emniyete alındığı aktarılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri tarafından mayına müdahale edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Karadeniz'de 3. mayın alarmı, SAS timleri olay yerinde Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Karadeniz'de 3. mayın alarmı, SAS timleri olay yerinde MSB: Kefken açıklarında tespit edilen mayın imha edildi MSB: Kefken açıklarında tespit edilen mayın imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Kocaeli, Mayın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kefken açıklarında tespit edilen mayına SAS timlerince müdahale ediliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kefken açıklarında tespit edilen mayına SAS timlerince müdahale ediliyor - Son Dakika
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