Kefken kampı Türkiye'nin 81 ilinden gençleri ağırlıyor

Kefken kampı Türkiye 'nin 81 ilinden gençleri ağırlıyorBaşkan Yıldız, Kefken Kampı'nda gençlerle buluştu Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız : "kefken kampı ile amacımız gençlerimizin zihinsel ve fiziksel becerilerini artırmak"İSTANBUL - Beyoğlu Belediyesi Kefken Çevre Yaz Kampı'nı ziyaret eden Başkan Yıldız, gençlerle bir araya gelerek sohbet etti. Gençlerle birlikte etkinliklere de katılan Başkan Yıldız, "Türkiye'nin 81 ilinden çocuklarımız var burada. Amacımız gençlerimizi geleceğe hazırlamak. Biz gençlerimiz için varız ve her zaman onlar için elimizden geleni yapacağız" dedi.Beyoğlu Belediyesi tarafından öğrencilerin yaz tatilini verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Kefken Çevre ve Yaz Kampı, 16'ncı yılında da öğrencilerin buluşma noktası oldu. Her yıl binlerce öğrencinin katıldığı kamp, yeni sezonun ilk haftasında Beyoğlu'ndan 300 öğrenciyi ağırladı. Bir hafta boyunca kültürel, sanatsal ve sportif branşlarda verilen eğitimlere katılan gençler, hem eğlendi hem de öğrendi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da kampı ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi. Gençlerle sohbet ederek onlarla birlikte etkinliklere katılan Başkan Yıldız, daha sonra kampı gezerek çalışmaları yerinde inceledi."Her hafta 300-400 civarında gencimiz istifade ediyor"Gençleri yaz tatillerinde Kefken Kampında buluşturmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Yıldız, "Burası Beyoğlu Belediyemizin Kefken Kampı. Özellikle eğitim dönemini tamamlayan gençlerimizi buraya davet ediyoruz. Burada gençlerimiz bir hafta boyunca kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle hem eğleniyor hem de öğreniyor. On farklı atölyede bu etkinlikler yapılıyor. Her hafta 300-400 civarında öğrencimiz, gencimiz burada bu etkinliklerden istifade ediyor. Bir tarafta deniz, diğer taraftan havuzuyla yaz sporu olarak yüzme sporunu yapabiliyorlar. Futbol basketbol , okçuluk başta olmak üzere birçok sporu burada yapabiliyorlar" dedi."Burada Türkiye'nin 81 ilinden çocuklarımız var"Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Türkiye'nin 81 ilinden çocuklarımız var burada. Burada tek millet olmanın bilincini yaşıyorlar. Bu devlet için çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Burada zaman zaman sosyal sorumluluk projeleri de geliştiriyoruz ki, gençlerimiz birlikte bir şeyler başarmanın da gururunu yaşasınlar. Amacımız, Beyoğlu'nun gençlerini geleceğe hazırlamak. Onların zihinsel ve fiziksel becerilerini artırmak. Birlikte hem eğleniyorlar, hem öğreniyorlar. Biz de gelip kendilerini zaman zaman ziyaret ediyoruz. Sohbet edip onlarla etkinliklere katılıyoruz. Kampımız yaz boyunca devam edecek. Burada ciddi bir emek var. Emeği geçen bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Biz gençlerimiz için varız ve her zaman onlar için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.Kamp, 2 Eylül 'e kadar devam edecekHer hafta farklı öğrenci gruplarını ağırlayan kapta öğrencilere; futbol, basketbol, voleybol , geleneksel çocuk oyunları, okçuluk, satranç, yüzme ve masa tenisi olmak üzere 8 farklı sportif branşta eğitimler veriliyor. Yeşilay eğitimleri ile de öğrenciler madde ve teknoloji bağımlılığı üzerine atölye çalışmaları gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda aidiyet duygusu yüksek ve ülkesine bağlı gençler yetiştirmek amacıyla değerler eğitimi veriliyor. 12-18 yaş arasındaki öğrencilerden sivil toplum kuruluşlarına, engelli vatandaşlardan şehir dışından gelen öğrencilere kadar binlerce misafiri ağırlayan Kefken Kamp, 2 Eylül'e kadar devam edecek.