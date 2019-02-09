Kehanet, Fal ve Tarotun Bilinmeyen Tarihi ( 500.000 Aboneye Özel )

Merhaba ben Engin, 500 bin aboneye ulaştık. Artık büyük bir aileyiz ve birlikte çok daha iyi çok daha başarılı yeni videolara imza atacağımıza inanıyorum.

Merhaba ben Engin, 500 bin aboneye ulaştık. Artık büyük bir aileyiz ve birlikte çok daha iyi çok daha başarılı yeni videolara imza atacağımıza inanıyorum. Kanalımda keyifli vakit geçirmeye bakın dostlar iyi seyirler.

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