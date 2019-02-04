Son Dakika Haberleri: Kehinde Takımına Hayat Verdi, Babasının Ölüm Haberiyle Yıkıldı!

Kehinde Takımına Hayat Verdi, Babasının Ölüm Haberiyle Yıkıldı!

57 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Hatayspor ile yaptığı karşılaşmada Denizlispor'un beraberlik golünü atan Lanre Kehinde, soyunma odasında babasının vefat ettiğini öğrendi.

Kehinde Takımına Hayat Verdi, Babasının Ölüm Haberiyle Yıkıldı!, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Hatayspor ile yaptığı karşılaşmada Denizlispor'un beraberlik golünü atan Lanre Kehinde, soyunma odasında babasının vefat ettiğini öğrendi.

Deplasmanda Hatayspor ile karşılaşan Denizlispor, maçın 90. dakikasında Kehinde'nin attığı golle 1-1 beraberliği yakaladı. Beraberlik golünü atan Kehinde, soyunma odasında gelen telefonla babasının öldüğünü öğrendi.

Sevinçle girdiği soyunma odasında ailesinden gelen telefona cevap veren Kehinde, Nijerya'da yaşayan babasının vefat ettiğini öğrenince fenalık geçirdi.

Konuya ilişkin Denizlispor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Landre Kehinde'nin babasının vefat ettiğini Hatayspor maçı sonrasında büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Futbolcumuz Lanre Kehinde'nin acısını en içten duygularımızla paylaşıyor, başta Lanre Kehinde olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." denildi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:25 

Denizlispor, Hatayspor, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doğuştan Kalça Çıkığı Olan Genç Kız Yardım Bekliyor: Ölü Kıyafeti Giyerek Büyüdüm Müslüm Gürses'in Menajerinden Yıllar Sonra Gelen İtiraf: Yoğun Bakımda Ağladı

Antalyaspor Maçında Oyundan Alınan Caner Erkin, Sinirlerine Hakim Olamadı Galatasaraylı Taraftarlardan Younes Belhanda'ya Büyük Tepki
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 12:22:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kehinde Takımına Hayat Verdi, Babasının Ölüm Haberiyle Yıkıldı!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]