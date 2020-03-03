Kehribar içinde bozulmadan kalan 99 milyon yıllık hamam böcekleri bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kehribar içinde bozulmadan kalan 99 milyon yıllık hamam böcekleri bulundu - Son Dakika

Kehribar içinde bozulmadan kalan 99 milyon yıllık hamam böcekleri bulundu

6 saat önce

Myanmar'da kehribar içinde bozulmadan kalan 99 milyon yıllık hamam böcekleri keşfedildi.

Kehribar içinde bozulmadan kalan 99 milyon yıllık hamam böcekleri bulundu, System.String[]

Myanmar'da kehribar içinde bozulmadan kalan 99 milyon yıllık hamam böcekleri keşfedildi.

New Scientist'in haberine göre, Slovakya, Çin, Rusya ve Tayland'dan birçok enstitünün katılımıyla yürütülen çalışma sırasında yapılan keşifle ilgili ayrıntılar "Gondwana Research" dergisinde yayımlandı.

Dinozorlar döneminden kalma iki hamam böceğinin, mağaraların karanlık ve tuhaf atmosferlerine uyum sağlayan "troglomorfik" organizmaların en eski örnekleri olduğu belirtildi.

Uzmanlar, mağaralarda, Senozoik çağ öncesinin bu kadar açık fosillerine pek rastlanmadığına işaret ederek "çok iyi korunmuş" iki hamam böceği türünün, Tebeşir döneminde yaşayan ortak atalarının neslinden geliyor olabileceğini kaydetti.

Keşfin, yer altında yaşayan canlıların erken tarihinin yeniden yazılması anlamına geldiği ifade edildi.

Slovakya, Tayland, Myanmar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:56 Kaynak: AA
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