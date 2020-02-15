Kehribar taşı üretimi yapılan bağ evine operasyon - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kehribar taşı üretimi yapılan bağ evine operasyon - Son Dakika

Kehribar taşı üretimi yapılan bağ evine operasyon

6 saat önce

Kilis'te, jandarma ekipleri, izinsiz kehribar taşı üretimi yapılan bağevine operasyon düzenlendi.

Kehribar taşı üretimi yapılan bağ evine operasyon, System.String[]

Kilis'te, jandarma ekipleri, izinsiz kehribar taşı üretimi yapılan bağevine operasyon düzenlendi.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Merkez Kuzuini Köyünde F.B. isimli şahsın bağ evinde izinsiz kehribar taşı üretimi yaptığı tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Yapılan arama sonucunda insan sağlığına zararlı 28 litre amonyak ve 22 litre propilen glikol ele geçirildi. İzinsiz üretim yapan yer mühürlenerek faaliyetten men edilmiş olup, ele geçirilen malzemeler Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor. - KİLİS

Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 03:17 Kaynak: İHA
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