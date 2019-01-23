Son Dakika Haberleri: Kei Nishikori, Avustralya Açık'tan Çekildi

Kei Nishikori, Avustralya Açık'tan Çekildi

2 saat önce

Avustralya Açık'ta mücadele eden Japon tenisçi Kei Nishikori, çeyrek finalde Novak Djokovic ile oynadığı mücadeleden sakatlığından dolayı çekilerek, turnuvaya veda etti.

Kei Nishikori, Avustralya Açık'tan Çekildi, System.String[]
Avustralya Açık'ta mücadele eden Japon tenisçi Kei Nishikori, çeyrek finalde Novak Djokovic ile oynadığı mücadeleden sakatlığından dolayı çekilerek, turnuvaya veda etti.

Sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık 2019'da heyecan sürerken, tek erkeklerde yarı final eşleşmeleri de netleşti. Çeyrek final mücadelesinde Japon tenisçi Kei Nishikori, Dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic ile karşı karşıya geldiği mücadeleden çekildi ve turnuvaya veda etti. İlk sette sağ bacağından sakatlanan Nishikori, ikinci sete başlamadan tedavi edildi ve ikinci sete çıktı. Set başladıktan sonra mücadeleyi devam ettiremeyen Japon tenisçi, çekilme kararı aldı ve turnuvaya veda etti. İlk seti 6-1 kazanan Novak Djokovic, ikinci sette rakibinin devam edememesi ile yarı finale yükseldi ve son 4'te Fransız tenisçi Lucas Pouille'in rakibi oldu.

Tek erkekler yarı finalde 4 tenisçinin de eşleşmeleri netlik kazanırken Djokovic, Pouille ile oynayacak. Diğer eşleşmede ise Yunan raket Tsitsipas, Rafael Nadal'a karşı korta çıkacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:15 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yılmaz Özdil'in 2 Bin 500 Liraya Satışa Çıkan Kitabı 2,5 Saatte 1400 Adet Sattı Sırp Tenisçi Djokovic, Avustralya Açık'ta Yarı Finalde

Yönetimin Çin'den Futbolcu Getirememesi, Fatih Terim'i Çılgına Çevirdi G.Saraylı Yönetici Abdurrahim Albayrak: Transfer Yapacağız, Olumsuz Bir Durum Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 15:19:38. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kei Nishikori, Avustralya Açık'tan Çekildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]