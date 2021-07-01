KEİ ülkeleri MÜSİAD Diplomasi ve Gurme Toplantısı'nda buluştu

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) ülkelerinin başkonsolosları, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diplomasi ve Gurme Toplantısı'nda bir araya geldi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komitesi koordinasyonunda, MÜSİAD Gebze ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, KEİ üye ülkelerinden başkonsoloslar ve ticaret müşavirleri başta olmak üzere 13 diplomatik misyon temsilcisi katıldı.

Türkiye ile KEİ ülkeleri arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesini hedefleyen buluşmada, uluslararası ticaret diplomasisi faaliyetlerinin artırılması, şehirlerin markalaşması ve gastronomi turizminin teşvik edilmesi gibi konular ele alındı.

Toplantıya, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed H. Aslan, MÜSİAD Global Üst Kurul Başkanı F. Mehmet Keçebir ve Diplomatik İlişkiler Komitesi Başkanı Zeki Güvercin katıldı.

MÜSİAD İhracatı Geliştirme Başkanı Davut Altunbaş ve Gebze Şube Başkanı Serkan Beyaz'ın da hazır bulunduğu toplantıda, MÜSİAD üyeleri de diplomatik temsilcilerle bir araya gelerek bölgesel ticarete yönelik istişarelerde bulundu.

Bölge ülkeleri arasında iş birliğini geliştirme çağrısı

Programın "Başkonsoloslarla İstişare Toplantısı" bölümünde konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı, Karadeniz havzasında yer alan ülkelerin tarihi ve kültürel birçok ortak mirasa ev sahipliği yaptığını belirterek, bunun bilinciyle bölgedeki ülkeler arası ilişkilerin daha da geliştirilmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini bildirdi.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da son dönemde salgın nedeniyle yaşanan duraklamaların artık geride kalması gerektiği aktararak, ticaret diplomasisi çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini kaydetti.

Kaan, zirvenin, bu konudaki çalışmalar için güzel bir örnek olduğunu belirterek, bölge ülkeleriyle ticareti geliştirmenin ana ve öncelikli hedefleri arasında bulunduğunu bildirdi.

KEİ Genel Sekreteri Michael B. Christides ise programın, ülkelerin ticaret hacimlerinin geliştirilmesi için bir fırsat olduğunu vurguladı.

MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komite Başkanı Zeki Güvercin, programın, Türkiye ile KEİ ülkeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve uluslararası ticaret diplomasisi faaliyetlerini artırmayı, şehirlerin markalaşmasını ve gastronomi turizmini teşvik açısından önemli sonuçları olacağını kaydetti.

Toplantıda söz alarak görüşlerini ve MÜSİAD'dan beklentilerini dile getiren diplomatik misyon temsilcileri de, ülkelerin ticaret ve diplomasi alanlarında daha da yakınlaşması ve MÜSİAD'ın bu gibi çalışmalara devam etmesi gereği temennisinde bulundu.

Kapsamlı yatırım fırsatları ele alındı

Program kapsamında gerçekleştirilen "B2B İş Geliştirme Programı ve Ticaret Ataşeleri Ülke Sunumları Toplantısı", Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed H. Aslan'ın ev sahipliğinde düzenlendi.

Üniversitenin konferans salonunda yapılan toplantıda, KEİ üyesi ülkelerin ticaret ataşeleri, MÜSİAD üyesi iş insanlarına kendi ülkeleriyle ilgili yatırımcıları ilgilendiren iş ve yatırım fırsatları hakkında sunum gerçekleştirdi.

Ülke sunumlarının ardından konferans salonunun fuaye alanında ürünlerini sergileyen 40'a yakın MÜSİAD üyesinin standı ziyaret edildi.

Heyet, TOGG'u da ziyaret etti

Etkinliğe katılan heyet, program kapsamında, Bilişim Vadisi'ndeki Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun merkezini de ziyaret etti.

TOGG Genel Müdür Yardımcısı Talin Yıldız ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, yerli araç ve teknoloji merkezi hakkında misafirlere bilgi verildi. TOGG ziyareti sonrası PİMTAŞ Plastik ziyaret edildi.

Programın sonunda Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın ev sahipliğinde yabancı misyon temsilcilerinin onuruna yemek verildi. Türk mutfağının "nadide" lezzetlerinin ikram edildiği gecede, gastronomi turizmi ve Anadolu lezzetleri hakkında katılımcılarla bilgiler paylaşıldı.