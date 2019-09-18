Son Dakika Haberleri: KEİPA 53. Toplantısı Giresun'da yapıldı
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KEİPA 53. Toplantısı Giresun'da yapıldı

1 saat önce

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 53. Toplantısı Giresun'da düzenlendi.

KEİPA 53. Toplantısı Giresun'da yapıldı, System.String[]

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 53. Toplantısı Giresun'da düzenlendi. 'KEİ Üye Ülkeleri Arasında Çifte Verginin Kaldırılması Amacıyla Tercihli Ticaret Anlaşmalarının Yapılması' gündemi ile başlayan toplantı açılış konuşmalarının ardından basına kapalı olarak devam edildi.


KEİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı ve Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, toplantıya verilen arada basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.


Öztürk, Bugün Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin ekonomi teknoloji ve ticaret komisyonunun toplantısını Giresun'da gerçekleştiriyoruz. İki gün sürecek olan bu toplantıda üye ülkeler arasında çifte vergilendirmenin önlenmesi ve ticaretin geliştirilmesi başlığı ile birlikte bir çalışma yapacağız" dedi.


Çifte vergilendirme konusunda bilgilerde veren Öztürk, "Müteşebbisler bir ülkede yaptıkları faaliyetten dolayı hem o ülkede hem de ayrı ayrı vergilendirme yerine anlaşmalar yapılırsa tek vergilendirme ile işlerini yapıyorlar. KEİPA üyelerinin bir kısmı arasında bu çifte vergilendirme anlaşması var bir kısmında yok bizde diyoruz ki bütün üyeler arasında olsun ve ticaret gelişsin" ifadelerini kullandı.


Toplantıya Türkiye'nin yanı sıra Ermenistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Rusya ve Yunanistan delegasyonları olmak üzere 9 ülkenin temsilcisi katıldı. - GİRESUN

Türkiye, Giresun, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:04 Kaynak: İHA
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